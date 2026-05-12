FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 12 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Tornano Pellegrini e Dovbyk: derby nel mirino

Gasperini si prepara a ritrovare quasi tutta la rosa: domani a Trigoria sono attesi anche i rientri di Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina nel derby contro la Lazio, ma rappresentano due armi importanti a gara in corso. Resta da valutare solo Zaragoza. (Il Tempo)

Ore 9:15 – Derby, ancora in bilico l’orario

Il derby tra Roma e Lazio resta in bilico: la Lega Serie A ha indicato domenica 17 maggio alle 12:30, ma oggi in Prefettura si terrà un vertice sull’ordine pubblico che potrebbe cambiare tutto. Cresce l’ipotesi di uno slittamento a lunedì 18 maggio, con possibile apertura anche a un orario serale nonostante i tradizionali divieti legati alla sicurezza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Argentina, Soulé preconvocato: fuori Dybala

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 55 preconvocati dell’Argentina per il Mondiale: tra i giocatori della Roma c’è Matias Soulé, mentre resta escluso Paulo Dybala. (Il Tempo)

Ore 7:20 – La Roma nelle mani De Rossi

Nella corsa Champions la Roma osserva con attenzione anche Marassi, dove il Genoa di De Rossi sfiderà il Milan in contemporanea al derby. Un passo falso rossonero, unito a un risultato positivo dei giallorossi contro la Lazio, potrebbe cambiare gli equilibri per il quarto posto. A Roma i tifosi sognano “l’ultimo favore” di DDR, mentre tutto resta legato anche alla sfida tra Juventus e Fiorentina. (La Repubblica)

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