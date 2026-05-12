Retroscena Montella, il presidente della federazione turca: “Aveva un’offerta della Roma, ci chiese di valutarla”

Spunta un retroscena legato alla Roma e a Vincenzo Montella. A raccontarlo è stato il presidente della Federazione calcistica turca Ibrahim Hacıosmanoğlu, intervenuto ai microfoni di AA Spor.

Il numero uno del calcio turco ha innanzitutto blindato l’attuale commissario tecnico della Turchia: “Montella non riceverà un’offerta e non andrà da nessuna parte. Se arriva un’offerta, non la prenderemo in considerazione. Nemmeno l’allenatore”.

Poi il retroscena legato alla Roma: “Prima delle partite contro l’Ungheria in Nations League è venuto da me e mi ha detto: ‘C’è un’offerta della Roma, ho questa opportunità e vorrei valutarla’. Mi disse anche: ‘Se pensi che possa ottenere brutti risultati nelle prossime due partite e vuoi mandarmi via, lasciami cogliere questa occasione’”. La federazione turca, però, ha deciso di non aprire a un possibile doppio incarico tra Nazionale e club, scegliendo di confermare piena fiducia a Montella.

Le gare contro l’Ungheria risalgono al marzo 2025 e il retroscena lascia quindi pensare che Montella fosse tra i candidati valutati dalla Roma per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Una pista rimasta poi soltanto un’ipotesi, con la Roma che successivamente ha scelto di affidarsi a Gian Piero Gasperini.

Redazione GR.net