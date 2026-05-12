LIVE! Derby Roma-Lazio, confusione totale: gara spostata a lunedì sera dalla Prefettura. De Siervo: “Non credo proprio”, ricorso al TAR

ULTIMO AGGIORNAMENTO – De Siervo: “Derby di lunedì? Non credo proprio”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato all’AGI lo slittamento del derby a lunedì: “Derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio”. Il dirigente ha poi annunciato passi ufficiali: “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”.

La Lega di Serie A ha già preannunciato il ricorso al TAR per impugnare la decisione della Prefettura di Roma sullo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica a lunedì. Lo slittamento coinvolgerebbe anche le gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

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ORE 14 – Derby, la Prefettura: “Si giocherà lunedì sera”

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Clamoroso dietrofront sul derby Roma-Lazio. Dopo l’annuncio dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, e la successiva ufficialità comunicata dalla Lega, è arrivata la decisione definitiva: la sfida tra giallorossi e biancocelesti si giocherà lunedì alle 20:45.

La comunicazione è arrivata direttamente dalla Prefettura di Roma, al termine delle valutazioni effettuate nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro delle riflessioni soprattutto gli aspetti legati alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana, considerando la contemporanea presenza degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.

La decisione rappresenta un’inversione di rotta rispetto alla precedente scelta di disputare il derby domenica, giornata coincidente con la finale del torneo di tennis. Una situazione che aveva generato forti polemiche nelle ultime ore.

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NOTIZIA ORIGINALE – Il caso legato alla collocazione del derby tra Roma e Lazio continua ad alimentare polemiche e tensioni istituzionali. Nonostante la Lega Serie A abbia ufficializzato nella giornata di ieri la disputa della stracittadina domenica 17 maggio alle ore 12:30, aumentano le prese di posizione contrarie legate soprattutto ai problemi di ordine pubblico e alla contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Dopo le perplessità espresse nelle ultime ore da Questura e Prefettura, è intervenuto direttamente il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha lasciato chiaramente intendere come la partita domenica sia tutt’altro che certa.

“Ho serie perplessità che il derby Roma-Lazio possa giocarsi domenica”, ha dichiarato nel corso del convegno “Nazione Sicura”. “A breve faremo l’ultima consultazione con tutte le istituzioni. Ci sono molte controindicazioni per far giocare il derby nella stessa giornata della finale degli Internazionali, anche perché il torneo ha assunto un’importanza sempre maggiore ed è previsto l’arrivo di migliaia di persone”. Giannini ha poi sottolineato anche il peso mediatico dell’evento: “Non dobbiamo scordare che andremo in mondovisione. Conosciamo bene anche le tempistiche di afflusso e deflusso”.

Parole che riaprono totalmente il caso, nonostante la posizione già annunciata dalla Lega. A schierarsi contro la scelta delle 12:30 è stato anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha criticato duramente la decisione presa da Luigi De Siervo.

“L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo”, ha dichiarato Rocca. “Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì”. Il presidente della Regione ha poi attaccato anche la gestione generale della vicenda: “Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”.

Il quadro, dunque, resta ancora apertissimo. E nonostante l’annuncio ufficiale della Lega, la sensazione è che il derby della Capitale sia ancora lontano dall’avere una collocazione definitiva.

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Giallorossi.net – G. Pinoli