LIVE! Derby Roma-Lazio, confusione totale: gara spostata a lunedì sera dalla Prefettura. De Siervo: “Non credo proprio”, ricorso al TAR

ULTIMO AGGIORNAMENTO – De Siervo: “Derby di lunedì? Non credo proprio”
Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato all’AGI lo slittamento del derby a lunedì: “Derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio”. Il dirigente ha poi annunciato passi ufficiali: “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”.
La Lega di Serie A ha già preannunciato il ricorso al TAR per impugnare la decisione della Prefettura di Roma sullo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica a lunedì. Lo slittamento coinvolgerebbe anche le gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.
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ORE 14 – Derby, la Prefettura: “Si giocherà lunedì sera”
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Clamoroso dietrofront sul derby Roma-Lazio. Dopo l’annuncio dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, e la successiva ufficialità comunicata dalla Lega, è arrivata la decisione definitiva: la sfida tra giallorossi e biancocelesti si giocherà lunedì alle 20:45.
La comunicazione è arrivata direttamente dalla Prefettura di Roma, al termine delle valutazioni effettuate nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro delle riflessioni soprattutto gli aspetti legati alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana, considerando la contemporanea presenza degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.
La decisione rappresenta un’inversione di rotta rispetto alla precedente scelta di disputare il derby domenica, giornata coincidente con la finale del torneo di tennis. Una situazione che aveva generato forti polemiche nelle ultime ore.
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NOTIZIA ORIGINALE – Il caso legato alla collocazione del derby tra Roma e Lazio continua ad alimentare polemiche e tensioni istituzionali. Nonostante la Lega Serie A abbia ufficializzato nella giornata di ieri la disputa della stracittadina domenica 17 maggio alle ore 12:30, aumentano le prese di posizione contrarie legate soprattutto ai problemi di ordine pubblico e alla contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.
Dopo le perplessità espresse nelle ultime ore da Questura e Prefettura, è intervenuto direttamente il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha lasciato chiaramente intendere come la partita domenica sia tutt’altro che certa.
“Ho serie perplessità che il derby Roma-Lazio possa giocarsi domenica”, ha dichiarato nel corso del convegno “Nazione Sicura”. “A breve faremo l’ultima consultazione con tutte le istituzioni. Ci sono molte controindicazioni per far giocare il derby nella stessa giornata della finale degli Internazionali, anche perché il torneo ha assunto un’importanza sempre maggiore ed è previsto l’arrivo di migliaia di persone”. Giannini ha poi sottolineato anche il peso mediatico dell’evento: “Non dobbiamo scordare che andremo in mondovisione. Conosciamo bene anche le tempistiche di afflusso e deflusso”.
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Parole che riaprono totalmente il caso, nonostante la posizione già annunciata dalla Lega. A schierarsi contro la scelta delle 12:30 è stato anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha criticato duramente la decisione presa da Luigi De Siervo.
“L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo”, ha dichiarato Rocca. “Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì”. Il presidente della Regione ha poi attaccato anche la gestione generale della vicenda: “Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio”.
Il quadro, dunque, resta ancora apertissimo. E nonostante l’annuncio ufficiale della Lega, la sensazione è che il derby della Capitale sia ancora lontano dall’avere una collocazione definitiva.
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Giallorossi.net – G. Pinoli
In definitiva la regolarità del campionato ( o quel che ne resta) va a farsi benedire.
facile facile domenica alle 20,45
Sembra che ci sarà concomitanza anche con le partite del napoli, milan, juve e como, tutte di lunedi alle 20:45
Penso che a noi cambia poco quando giocare. C’è poco da regolarsi, bisogna vincere perche siamo indietro con tutti negli scontri diretti.
Stamo a fa ride er monno intero. A Londra tra Premier (Arsenal, Chelsea, Tottenham, Cristal Palace, Fulham, Brentford, West Ham) e Championship (QPR, Millwall, Charlton) ci sono ben 10 squadre e non come a Roma 1 e mezza , eppure tutto si svolge regolarmente….. chissà perché……
Io ho fatto i biglietti aerei per lunedì pomeriggio. Son partito per vedere il derby domenica ed ora me ne devo andare senza vedere la partita. Questi incompetenti mi hanno fatto bruciare 400 euro di biglietti per l’aereo. ma vaff….
Lunedì era EVIDENTEMENTE l’unica possibilità (a parte fare i calendari con criterio). Solo gli organi del calcio potevano far diventare quella che era una scelta ovvia un teatrino del ridicolo e l’ennesima figura di palta in mondovisione. Poi ci si chiede perché facciamo schifo come campionato e come nazionale
Leggevo che: “Sul pasticcio del derby il Codacons ha presentato una segnalazione all’Antitrust e una diffida a Lega Serie A e FIGC, allo scopo di tutelare gl’utenti e i tifosi coinvolti nella vicenda e far ottenere loro il rimborso dei biglietti in caso di spostamento della partita” Altro che Di Siervo e tutela dell’ “ordine pubblico” Basterebbe individuare e arrestare chi provoca disordini, ma è meglio gettare fanga sui tifosi, piuttosto che ammettere che si trovano nel caos totale
perchè l’Italia è il paese della mafya.
❤️🧡💛
sta diventando una barzelletta, d’altronde stiamo in Italia non mi stupisco più di tanto. Forza Roma
Io so solo che se non ci sarà la contemporaneità si potrà contestare nelle sedi opportune “il risultato finale”, ossia chi va poi in Champions!
Perché so’ 60/70 milioni che “regolarmente” ci fottono…
FORZA ROMA
Sembra che ci sarà concomitanza anche con le partite del napoli, milan, juve e como, tutte di lunedi alle 20:45
Giochiamo sabato pomeriggio e non se ne parla più!! Ma fusse che non fusse che è Lotito a voler spostare la gara?Qunte volte la Roma ha giocato dopo due giorni?…tante e nessuno se ne è preoccupato!
Pronto ? Loti ‘ si tu?? Ti chiamo da quaggiù..sto dint a cabina….
Quando l’incapacità e la disorganizzazione diventano una professione.
la cosa piu’ sensata per evirtare pericoli al derby , e’ mandare la Lazio in B..problema risolto …
😂😂😂😂😂😂genio!
Io ricordo che l’anno della Conference League, abbiamo giocato il giovedì con il Vitesse ( ricordate? gol di Abrahman su cross di ( incredibile ma vero ) Karsdorp; e, chissà perché ci hanno fatto giocare il derby di domenica ( ricordate? ) 3-0 per noi . Certo,abbiamo vinto però lì tutto bene ,il panzosenatore non ha proferito parola.. Veramente non conoscono vergogna
Negli ultimi anni non hanno fatto più giocare il derby di sera per “motivi di ordine pubblico”, ora invece lo spostano di sera proprio per gli stessi motivi.
Semplicemente ridicolo.
Così si crea un bel precedente sia sull derby di sera e sia sulla regolarità del campionato per la zona Champions, visto che tra andata e ritorno non c’è la stessa sincronia bastava anticipare il derby una o due settimane prima o far slittare gli internazionali di tennis di una settimana
Far slittare gli internazionali di una settimana. Na cosetta facile, insomma…
Lunedì prossimo….Il giorno del mio compleanno…… Inutile dire che mi aspetto un bel regalo….
Lunedì 20:45 me lo segno. Apposto. Domenica si pranza tranquilli (le 12e30 è un orario da eliminare sempre e comunque).
Che ridicolaggine. Comunque li asfalteremo lo stesso e prima prenderanno la sveja dall’inda.
scusate, una domanda ma le altre partite in concomitanza rimangono a domenica alle 12.30? per me va bene eh, almeno giochiamo che sappiamo già il risultato delle altre, non so se le altre squadre siano d’accordo. Forza Roma
bravo cicero, hai centrato in pieno il problema! D’altronde anche Rocca, presidente della regione, è dichiaratamente laziale, e si è espresso per giocare lunedì. LAZIE IN B!
Juve cammina e il Milan è mezzo morto,la Roma corre e gioca x 100 minuti … giocare cn il caldo e il sole delle 12.30 x noi era un bel vantaggio
ma non era pericoloso fare il derby de sera???
ma allora .
è stato cambiato lo status dei tifosi romanisti da ferro e fuoco a bravi???
il tennis è diventato più importante del calcio???
abbiamo una prefettura che non è in grado di gestire due eventi sportivi???
ma poi …
si è pensato e rispettato chi lavora di lunedì o chi ha venduto il biglietto pensando giocasse domenica
chi avrà permesso al computerone di stabilire il derby nello stesso giorno del mio tennis avrà almeno chiesto scusa???
Purtroppo, da abbonato, lunedì sera mi è impossibile andare per motivi di lavoro. Prima ancora che abbonato, tifoso, ultras, sono un cittadino che ha doveri verso il proprio datore di lavoro e la propria famiglia.
Buon derby a tutti.
la soluzione sarebbe stata avere già uno stadio lontano dal foro italico
E perché non domenica alle 20,45? La finale del tennis si può eventualmente anticipare di un ora se hanno problemi ma già alle 19 sarà tutto finito e non vedo problemi per chi deve lasciare lo stadio del tennis e chi deve arrivare all’Olimpico.
nel 2010 a Wimbledon un incontro è durato + di 11 ore spalmate su 3 giorni
Quindi anche le altre partite si giocano si lunedì sera? Dov’è finita la contemporaneità?
Oggi ho capito che la Serie A non vuole la Roma in champions. Ce ne faremo una ragione. Umiliate sta lazietta va. Zero alibi.
Non vedo perché non si possa giocare di domenica alle 20,45. Lo scorso anno, il 18 maggio si gioco la finale del tennis e la sera Roma Milan e non ci furono problemi per chi lasciava lo stadio tennis e chi arrivava all’Olimpico. Peraltro credo che ci saranno semmai più problemi per la finale di coppa Italia visto che allo stadio del tennis le partite dei quarti si giocheranno in diversi orari e anche nel tardo pomeriggio.
Ma lunedì a Roma c’è sciopero dei mezzi 24h, ma che caspita fanno?!? Ma che so’ scemi?!?
Tennis che ha definitivamente soppiantato il calcio, è la triste realtà.
Complimenti a chi ha fatto i calendari, ma d’altronde erano impegnati a far scegliere gli arbitri all’inter…….
Il messaggio delle istitutizioni mi sembra abbastanza chiaro: Del calcio e dei suoi tifosi non ce ne po fregar di meno meglio il tennis Questo teatrino, se lo potevano anche risparmiare già avevano deciso prima cosi’ e stavano tutti d’accordo
Io mi chiedo davvero come sia possibile ritrovarsi in questa situazione quando da anni si sapeva che la finale si sarebbe giocata in quella data. Ma ragionarci ad inizio campionato e prendere provvedimenti subito no? Bastava poco. Invece ci si è ridotti alla settimana prima. Forse non si aspettavano i risultati dell’ultima giornata appena conclusa? Incomincio a crederlo davvero. Una totale incompetenza, imbarazzante, che ci farà fare la solita figura di m….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.