LIVE! Dybala-Roma, l’agente è a Trigoria: Gasp spinge per il rinnovo, decidono i Friedkin

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Dybala, l’agente è a Trigoria: contatti imminenti con la Roma
Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, l’agente dell’argentino si troverebbe oggi a Trigoria e sarebbero quindi imminenti nuovi contatti con la Roma. La situazione, al momento, sarebbe nelle mani della famiglia Dan Friedkin. Gian Piero Gasperini ha già espresso la propria posizione: il tecnico vorrebbe continuare a lavorare con Dybala anche nella prossima stagione.
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Fabrizio Romano: “Dybala, a breve incontro con la Roma”
Il futuro di Paulo Dybala resta ancora completamente aperto. Le ultime indiscrezioni arrivate dall’Argentina e rilanciate nelle scorse settimane sul possibile approdo al Boca Juniors non trovano, almeno per ora, conferme concrete.
A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha spiegato come al momento non esista alcun accordo tra la Joya e il club argentino. Il Boca continua a sognare il ritorno in patria dell’attaccante, ma la situazione è ancora tutta da costruire.
Anzi, secondo Romano, nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto tra la Roma e l’entourage del giocatore per iniziare a confrontarsi concretamente sul futuro. Il tavolo, dunque, è aperto.
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La permanenza di Dybala nella Capitale resta complicata soprattutto per motivi economici. L’argentino percepisce uno stipendio molto alto e la Roma, anche alla luce delle esigenze di bilancio e del settlement agreement UEFA, non può permettersi di mantenere gli attuali costi contrattuali.
Allo stesso tempo però il numero 21 vuole capire fino in fondo se esistano davvero le condizioni per continuare il proprio percorso in giallorosso. Anche perché Gian Piero Gasperini avrebbe già espresso il desiderio di trattenerlo nel nuovo progetto tecnico.
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Fonte: Fabrizio Romano / Youtube
“…il numero 21 vuole capire fino in fondo se esistano davvero le condizioni per continuare il proprio percorso in giallorosso…”.
E’ esattamente quello che vuol capire la Roma…se si riduce notevolmente lo stipendio…
se vuole restare veramente trova il sistema,riduzione stipendio importante altrimenti ciao..alla fine è forte ma sempre rotto
Secondo me a Ranieri e a Massara era stato detto di tagliare gli “anziani” con alto ingaggio.
Ora come al solito dopo le uscite della stampa, la società ha cambiato idea, facendo fare a Massara (l’unico rimasto) la figura del ciolo..
Dybala non può fare il titolare, ma se gioca a gettone può restare anche solo per ragioni di marketing, ma non a quanto prende ora (che cmq gli hanno offerto i Friedkin, non gli ha puntato una pistola per farli firmare).
Su queste basi ok
Gasperini won’t give up on you
Lo rinnovano perché per prendere un sostituto di questo livello servirebbe almeno 40 milioni
per non parlare dell’ ingaggio che dovresti dare almeno così risparmiano
se te dice bene 40 milioni
Io ho visto i dialoghi (calcistici) in campo tra Paulo e Malen.
Il ragazzo non mi pare così veniale ed egoista, oltre ad aver già guadagnato un botto in carriera. Penso che una soluzione soddisfacente per ambo le parti possa trovarsi, e io la caldeggerei. L’argentino è un fuoriclasse, se ben gestito può farci vincere le partite importanti. Ovvio che a prescindere serve un mercato finalmente all’altezza.
Non sai se ci sarà in quelle partite importanti.
Statisticamente ha meno del 50% di probabilità e un anno in più.
Di parte fissa può pesare come un Robinio Vaz, il resto a rendimento e presenze.
Altrimenti ti precludi un posto in rosa per un giocatore buono e sano.
a me sembra che Dybala abbia voglia di vincere qualcosa con la Roma prima di smettere. secondo me ce la mettera’ tutta per restare un altro anno
era ora de fa’ sto incontro tra la Presidenza e Dybala io me l’ho terrei per un altro anno io l’ho vedo bene con Malen ! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Scusa compà..fino a ieri eri Franco 1947,oggi per caso ti senti più arzillo?
😃
O.T. vedendo il risultato di ieri, tanti rimpianti per questa stagione.
Nulla è perduto certo, ma credo che potevamo tranquillamente essere gia’
qualificati per la C.L.
Ora due giornate con i patemi d’animo ed un derby di mezzo.
Dybala: volontà della società, volontà sua, parere di Gasperini.
FRS
Paulo facci vincere il derby e portaci in champions!! poi al contratto ci pensiamo..
Paulo e Malen sono come il cacio e il pepe. Spettacolo.
Se Dybala accetta di ridursi lo stipendio a una cifra che la Roma ritiene adeguata al suo impiego non vedo perché non possa rinnovare, il problema è solo quello, perché quando è in campo fa quasi sempre la differenza come ha dimostrato anche contro il Parma
a Zenone non te capisco quello che hai detto spiegate meglio de quello dici almeno te posso risponde capito compà sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.