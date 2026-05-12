Dybala al bivio, crocevia derby

Paulo Dybala è tornato. Non solo fisicamente, ma anche tecnicamente e mentalmente. La prova offerta contro il Parma ha restituito alla Roma un giocatore finalmente vicino alla miglior versione della Joya: qualità, ritmo, assist, leadership. E soprattutto un messaggio molto chiaro mandato al club.

Gian Piero Gasperini non ha dubbi: vorrebbe trattenerlo anche nella prossima stagione. Il tecnico considera Dybala ancora centrale nel progetto tecnico, a patto però di trovare una formula economica sostenibile. L’idea sarebbe quella di un nuovo contratto con una parte fissa più bassa rispetto all’attuale stipendio, compensata da bonus legati alle presenze.

Nel frattempo l’argentino ha deciso di congelare le offerte arrivate dall’estero. La priorità resta la Roma. E soprattutto resta il derby. Perché la stracittadina contro la Lazio rischia davvero di diventare uno snodo emotivo e simbolico del suo futuro. Dybala non ha mai lasciato il segno in un derby romano e vuole togliersi finalmente questo sfizio, magari trascinando la squadra verso una qualificazione Champions che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.

Dietro il sorriso mostrato dopo la vittoria di Parma, però, resta tutta l’incertezza sul futuro. Il volto dell’argentino si sarebbe improvvisamente rabbuiato appena si è iniziato a parlare del domani. Una situazione che ricorda molto quella vissuta ai tempi della Juventus: contratto in scadenza, dubbi, attesa.

“Il derby di domenica potrebbe essere l’ultima partita davanti ai tifosi”, una frase che ha inevitabilmente acceso interrogativi. Poi ci ha pensato Gasperini a riaprire uno spiraglio: “Da contratto sono le ultime partite, chissà…”.

Ad oggi, però, contatti concreti per il rinnovo ancora non ci sono stati. E questo perché la situazione societaria resta in evoluzione: Frederic Massara è ormai al passo d’addio, il nuovo direttore sportivo non è stato ancora scelto e molte decisioni verranno probabilmente rimandate a fine stagione.

Sul tavolo di Dybala restano comunque offerte importanti. Oltre al Boca, c’è soprattutto l’Inter Miami di Lionel Messi, club economicamente molto più competitivo. Più tiepidi invece gli interessamenti provenienti dalla Turchia.

La Roma, dal canto suo, non può permettersi di mantenere l’attuale ingaggio da circa 8 milioni netti più bonus. Ma Gasperini spinge, Dybala vuole restare e la sensazione è che il derby possa essere molto più di una semplice partita. Forse un ultimo ballo. O forse l’inizio di un nuovo capitolo.

Fonti: Leggo, Il Messaggero