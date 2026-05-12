Malen, il nuovo re di Roma: numeri da record per la missione sorpasso

C’è un nuovo padrone dell’Olimpico. E la sensazione è che Donyell Malen abbia impiegato appena pochi mesi per prendersi completamente la Roma. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo. Perché oggi l’olandese è molto più di un semplice centravanti: è il simbolo della rincorsa Champions giallorossa.

La doppietta contro il Parma ha definitivamente consacrato il suo status. Soprattutto quel rigore trasformato al minuto 103:02, il gol più tardivo della storia recente romanista, che ha fatto esplodere il settore ospiti del Tardini e tenuto viva la corsa al quarto posto.

Malen è diventato in pochissimo tempo l’idolo assoluto della tifoseria romanista. Per aggressività, fame, capacità di trascinare la squadra nei momenti più difficili. E soprattutto per numeri semplicemente devastanti.

Dal suo arrivo a gennaio, infatti, l’attaccante ha segnato 13 gol in appena 16 presenze. Numeri irreali. Nessuno ha fatto meglio nei top campionati europei nello stesso arco temporale, eccezion fatta per Harry Kane. Solo il centravanti del Bayern Monaco è riuscito a tenere il suo passo.

E in alcuni dati Malen fa addirittura meglio dell’inglese. L’olandese calcia di più verso la porta — 65 tiri da metà gennaio a oggi — ed è uno dei giocatori che tocca più palloni nell’area avversaria in tutta Europa: 119 tocchi, meno soltanto di Vinicius Junior e Lamine Yamal.

Un dato che racconta perfettamente quanto la Roma si affidi a lui in ogni situazione offensiva. Gasperini gli ha costruito attorno il sistema offensivo e Malen ha risposto trasformandosi in un terminale totale: profondità, pressione, attacco dello spazio, protezione del pallone, ferocia sotto porta.

Il suo impatto è già storico anche per la Serie A. Nessun giocatore acquistato nel mercato invernale aveva mai segnato così tanto dal 2001/02 a oggi. E adesso l’olandese punta anche altri record. La classifica cannonieri, dove insegue Lautaro Martinez, resta complicata, ma il prossimo obiettivo personale è ormai chiarissimo: raggiungere almeno quota 15 reti in campionato, superando quasi tutti gli olandesi passati nella storia recente del calcio italiano.

Davanti a lui resterebbero soltanto due mostri sacri come Ruud Gullit e Marco van Basten. E la cosa impressionante è che Malen sta facendo tutto questo avendo avuto praticamente sei mesi in meno rispetto a loro.

Adesso arriva il derby. Il primo della sua carriera romana. E la sensazione, vista la frequenza con cui sta segnando, è che la Roma si affiderà ancora una volta al suo uomo copertina. Perché oggi, nel momento più caldo della stagione, la certezza giallorossa ha il volto feroce di Donyell Malen.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Leggo