Ranieri apre le porte all’Italia: “Ora sono libero, se mi chiamano dico sì” – VIDEO!

Claudio Ranieri torna a parlare del proprio futuro e stavolta lascia aperta più di una porta alla Italia. L’ex senior advisor della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del “Premio Nazionale Gianni Di Marzio”, ha infatti ammesso di essere pronto a valutare un eventuale incarico in azzurro.

“Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Ora sono libero quindi se dovesse essere… perché no. Mai dire mai”, ha dichiarato Ranieri.

Parole che rappresentano una netta apertura rispetto allo scorso giugno, quando l’ex tecnico giallorosso aveva rifiutato la possibilità di entrare nel nuovo corso della Nazionale proprio perché ancora impegnato nel progetto Roma insieme a Gian Piero Gasperini.

Ranieri ha poi lasciato aperta anche la questione sul possibile ruolo: “Allenatore o dirigente? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta”. Una frase che ricorda molto quelle pronunciate nel 2019, quando decise di tornare sulla panchina della Roma nel momento più complicato della stagione giallorossa.

Adesso, dopo l’addio a Trigoria arrivato da oltre due settimane, Ranieri si sente nuovamente pronto per una nuova avventura. E la Nazionale potrebbe davvero diventare una possibilità concreta.

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Redazione GR.net