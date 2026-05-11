Serie A, il Napoli cade in casa contro il Bologna (2-3): Roma a -3 dal secondo posto

Si chiude con un risultato clamoroso la terzultima giornata di Serie A. Il Bologna di Vincenzo Italiano espugna il Maradona battendo il Napoli per 3-2 e riapre inaspettatamente anche la corsa Champions.

Una sconfitta pesantissima per la squadra di Antonio Conte, che resta ferma a quota 70 punti e ora vede avvicinarsi la Roma, distante appena tre lunghezze a due giornate dalla fine del campionato.

Al Maradona succede di tutto. A decidere la sfida sono le reti di Federico Bernardeschi, Riccardo Orsolini e Jonathan Rowe, che regalano ai rossoblù una vittoria pesantissima. Inutili per il Napoli i gol di Giovanni Di Lorenzo e Alisson Santos.

Grazie a questo successo il Bologna supera la Lazio e sale all’ottavo posto con 52 punti, mentre per il Napoli arriva una battuta d’arresto che rischia di complicare enormemente il finale di stagione.

La classifica, adesso, diventa cortissima: Juventus terza a 68 punti, Roma e Milan a 67, Napoli a 70. Con ancora sei punti a disposizione, la corsa Champions entra definitivamente nel caos.

Giallorossi.net – T. De Cortis