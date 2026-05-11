FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 11 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:45 – Chiffi bocciato: polemiche sul rigore negato a Mancini

Prestazione negativa per Chiffi in Parma-Roma secondo i quotidiani, con voti tra il 4 e il 5. Nel mirino soprattutto il mancato rigore per il contatto Valenti-Mancini e una gestione dei cartellini considerata incoerente. Giusto invece l’annullamento del gol di Pellegrino per fuorigioco attivo di Troilo, così come il rigore assegnato nel finale alla Roma dopo richiamo VAR.

Ore 9:30 – Previsto un colloquio conoscitivo con Giaretta

La Roma continua il casting per il nuovo direttore sportivo: Manna resta il primo obiettivo ma liberarlo dal Napoli è complicato. Per questo il club valuta alternative e, secondo Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni avrà un colloquio conoscitivo con Cristiano Giaretta, ex Udinese oggi al Pafos, per approfondirne la candidatura.

Ore 8:30 – Dybala, la Roma punta a un forte taglio dell’ingaggio

Paulo Dybala aspetta una chiamata dalla Roma per il rinnovo: da Trigoria, col sì di Gasperini, pensano a una conferma ma con forte riduzione dell’ingaggio attuale da 8 milioni netti più bonus. Sullo sfondo restano Boca Juniors e MLS. A quel punto deciderà Paulo cosa fare. (Corriere della Sera)

Ore 7:45 – Derby verso il lunedì: cresce l’ipotesi rinvio

Roma-Lazio si avvicina sempre più a lunedì 18 maggio alle 18 per motivi di ordine pubblico. Questura e Prefettura temono la contemporaneità con la finale degli Internazionali al Foro Italico e il questore Massucci ha parlato di “buon senso” nel non disputare i due eventi nello stesso giorno. Lo slittamento coinvolgerebbe anche le altre squadre impegnate nella corsa Champions. Decisione finale attesa nelle prossime ore. (Gazzetta dello Sport)

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