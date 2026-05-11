Calciomercato, Manna non può liberarsi dal Napoli: il ds lo ha comunicato alla Roma

La trattativa tra la Roma e Giovanni Manna subisce una brusca frenata. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora ai microfoni di Manà Manà Sport, il dirigente avrebbe comunicato al club giallorosso l’impossibilità, almeno allo stato attuale, di liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli.
Una notizia che raffredda sensibilmente la pista che portava il ds azzurro verso Trigoria. Per sbloccare l’operazione servirebbe infatti un pesante indennizzo economico da versare al club di Aurelio De Laurentiis, soluzione che al momento non sembra essere nei piani della famiglia Friedkin.
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Un ulteriore indizio arriva anche dalle ultime mosse dello stesso Manna. Nelle ultime 48 ore il dirigente sarebbe infatti tornato a lavorare attivamente sulla programmazione del mercato del Napoli, riprendendo quelle attività operative che nei giorni scorsi sembravano essersi momentaneamente fermate proprio a causa dei rumors legati alla Roma.
La sensazione, quindi, è che la candidatura di Manna stia perdendo forza, almeno nel breve periodo. Resta da capire se i Friedkin decideranno comunque di tentare un ultimo assalto oppure se vireranno definitivamente su altri profili per il ruolo di nuovo direttore sportivo da affiancare a Gian Piero Gasperini.
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Redazione Giallorossi.net
E adesso chi ci prenderà i nuovi Lucca, Lang e Giovane spendendo solo 70 milioni?
Che disdetta….
va bene Tony D’Amico
meno male
Basta uno con il patentino, poi ci pensa Gasp 😉…
Ma una cosa più semplice da fare, mai?????!!!!!
Almeno si decideranno ad andare su altri profili, speriamo in fretta….!!!!!!
Almeno finisce la telenovela.
Se non potete prendere Saverio, prendete Giaretta. 🙂
Me ne farò una ragione… uno dei piú grandi DS del pianeta calcio che resta a Napoli 😆
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.