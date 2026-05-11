Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12:30. De Siervo: “Unica data possibile”

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle ore 12:30. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante la trasmissione “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. Respinte dunque le ipotesi di uno slittamento a lunedì nonostante la contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

“Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12,30, ogni altra ipotesi non risulta percorribile”, ha spiegato De Siervo. Il dirigente della Lega ha poi motivato la scelta facendo riferimento soprattutto a ragioni di ordine pubblico: “La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione. L’orario giusto è le 12:30”.

De Siervo ha escluso anche la possibilità di spostare la partita a lunedì: “Le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300mila persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi”.

Nessuna apertura nemmeno all’idea di chiedere al tennis una modifica del programma degli Internazionali: “Non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis posticipando la finale degli Internazionali a orario serale. Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica possa contemplare l’interesse di tutti”.

Redazione GR.net