Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12:30. De Siervo: “Unica data possibile”

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Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle ore 12:30. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto durante la trasmissione “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. Respinte dunque le ipotesi di uno slittamento a lunedì nonostante la contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

“Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12,30, ogni altra ipotesi non risulta percorribile”, ha spiegato De Siervo. Il dirigente della Lega ha poi motivato la scelta facendo riferimento soprattutto a ragioni di ordine pubblico:La sera a Roma non è possibile giocare un derby, visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco la città nell’ultima occasione. L’orario giusto è le 12:30”.

De Siervo ha escluso anche la possibilità di spostare la partita a lunedì: Le ipotesi fantasiose sul lunedì non sono percorribili perché coinvolgerebbero altre realtà, spostando 300mila persone in un giorno feriale: sarebbe una iattura per il campionato e per i tifosi”.

Nessuna apertura nemmeno all’idea di chiedere al tennis una modifica del programma degli Internazionali: “Non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis posticipando la finale degli Internazionali a orario serale. Sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica possa contemplare l’interesse di tutti”.

Redazione GR.net

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8 Commenti

    • Se i tifosi della Roma avessero messo davvero a ferro e fuoco la società tu saresti stato licenziato. Giocare tutti alle 12.30 aiuta le squadre del nord che hanno un clima più ragionevole e punisce quelle del centro sud.
      Ma fingiamo pure che l’hai fatto per l’ordine pubblico..

  3. incompetenza totale, basterebbe giocare il derby e le altre partite in contemporanea ale 14.30/15 e la finale un ora più tardi tanto Sinner per cena ha finito

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