Onorato: “Il derby si giochi lunedì alle 21”

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, è tornato a parlare dell’orario del derby a margine della presentazione di Piazza di Siena.

“Roma ha dimostrato di saper gestire in simultanea qualunque evento, non ci spaventano per la finale degli Internazionali d’Italia e il derby. La finale degli Internazionali si sapeva da anni, è giunta l’ora che i calendari vengano fatti incastrando sport che ormai non sono più secondari. Logica vorrebbe che un giorno si faccia la finale e quello dopo si giochi il derby.

Se si dovesse spostare a lunedì il derby, che si faccia alle 21 per dare la possibilità a tutti coloro che lavorano di poter tornare a casa o di andare allo stadio. A Roma non dobbiamo aver paura di fare un derby di sera a causa di possibili incidenti, è ora che chi pensa di andare allo stadio per fare degli scontri sia assicurato alla giustizia. Ci aspettiamo da parte del Governo parole molto nette su questo”.

Fonte: Ansa