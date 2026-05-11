Parma-Roma, rissa nel finale: Gasperini furioso con Mancini, interviene di forza Cristante – VIDEO!

Centocinque minuti di tensione, ribaltamenti, nervi scoperti e una vittoria strappata all’ultimo respiro. Parma-Roma non poteva chiudersi serenamente. E infatti, subito dopo il triplice fischio di Daniele Chiffi, in mezzo al campo è esploso un parapiglia che ha coinvolto diversi calciatori delle due squadre.

La tensione accumulata durante la partita è deflagrata pochi secondi dopo il rigore trasformato da Donyell Malen, gol che ha regalato ai giallorossi un pesantissimo 3-2 in pieno recupero. Nonostante il Parma non avesse ormai più obiettivi di classifica, i ducali hanno incassato malissimo la sconfitta e nel finale gli animi si sono accesi rapidamente.

Tra i più coinvolti nello scontro c’è stato Evan Ndicka, trascinato via quasi di forza da Bryan Cristante per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Ma il vero protagonista del caos finale è stato ancora una volta Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è rimasto nel cuore del capannello acceso con diversi giocatori del Parma, aumentando il rischio di una possibile sanzione disciplinare pesantissima in vista del derby contro la Lazio.

A quel punto è dovuto intervenire direttamente Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha richiamato a gran voce Mancini, urlandogli di allontanarsi immediatamente dalla mischia. Scene tesissime, con Gasp furioso nel tentativo di evitare guai peggiori al suo difensore diffidato.

Decisivo poi ancora Cristante, che ha praticamente preso di peso Mancini trascinandolo fuori dalla zona calda e contribuendo a spegnere definitivamente lo scontro tra le due squadre.

Una coda nervosa e infuocata che racconta perfettamente il peso specifico di una partita diventata, per la Roma, molto più di tre semplici punti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UC | Calcio – Calciomercato ⚽️ (@universo.calcistico)

Redazione Giallorossi.net