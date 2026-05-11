Parma-Roma, rissa nel finale: Gasperini furioso con Mancini, interviene di forza Cristante – VIDEO!

Centocinque minuti di tensione, ribaltamenti, nervi scoperti e una vittoria strappata all’ultimo respiro. Parma-Roma non poteva chiudersi serenamente. E infatti, subito dopo il triplice fischio di Daniele Chiffi, in mezzo al campo è esploso un parapiglia che ha coinvolto diversi calciatori delle due squadre.
La tensione accumulata durante la partita è deflagrata pochi secondi dopo il rigore trasformato da Donyell Malen, gol che ha regalato ai giallorossi un pesantissimo 3-2 in pieno recupero. Nonostante il Parma non avesse ormai più obiettivi di classifica, i ducali hanno incassato malissimo la sconfitta e nel finale gli animi si sono accesi rapidamente.
Tra i più coinvolti nello scontro c’è stato Evan Ndicka, trascinato via quasi di forza da Bryan Cristante per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Ma il vero protagonista del caos finale è stato ancora una volta Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è rimasto nel cuore del capannello acceso con diversi giocatori del Parma, aumentando il rischio di una possibile sanzione disciplinare pesantissima in vista del derby contro la Lazio.
A quel punto è dovuto intervenire direttamente Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha richiamato a gran voce Mancini, urlandogli di allontanarsi immediatamente dalla mischia. Scene tesissime, con Gasp furioso nel tentativo di evitare guai peggiori al suo difensore diffidato.
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Decisivo poi ancora Cristante, che ha praticamente preso di peso Mancini trascinandolo fuori dalla zona calda e contribuendo a spegnere definitivamente lo scontro tra le due squadre.
Una coda nervosa e infuocata che racconta perfettamente il peso specifico di una partita diventata, per la Roma, molto più di tre semplici punti.
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Redazione Giallorossi.net
11 MANCINI ♥️
Ecco perché Cristante va tenuto nello spogliatoio. comportamenti come il suo valgono moltissimo.
il Marcio lo adoro ma deve crescere mentalmente: non puoi rischiare una ammonizione da diffidato, è segno di una maturità ancora non piena.
forza Roma e grande Bryan!
Erratum Mancio e non Marcio (anche se suona pure bene 😂)
Mancini lo tollero a malapena solo perché è della Roma, ma se avesse giocato in qualsiasi altra squadra penso che lo avrei odiato.
Vuol dire che il premio partita per il Parma era grande!
Bisogna mantenere la calma, sopratutto dopo partite del genere… una sanzione ad entrambi i nostri difensori avrebbe potuto compromettere il derby. Menomale che ci e’ andata bene
erano nervosi perché hanno perso qualche bonus dai piani alti se avessero fermato la Roma altrimenti non si spiega come mai questa rabbia, il loro obbiettivo stagionale lo hanno raggiunto già da tempo, cioè rimanere in serie A
Mancini ok ma quanto veleno aveva il parma…
comunque aspettiamoci qualche sanzione si nostri giocatori con la prova TV, in questi casi soprattutto per metterci in difficoltà in queste due partite e visto che bisogna salvare il brand, la prova TV si usa sempre.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.