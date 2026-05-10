LIVE! Gasperini: “La scelta di Dybala? È il momento giusto. Partita fondamentale, ci arriviamo al top”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Parma-Roma, gara valida per la 36ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

Ieri ci aveva detto che a Dybala mancava forza, oggi lo ha messo titolare. Cosa è cambiato?

“Ha acquistato forza nella notte (ride, n.d.r). È il momento giusto, ha fatto il rodaggio e alcuni spezzoni di partita”.

C’entra anche il blocco basso del Parma?

“Loro sono indubbiamente molto organizzati, hanno fatto ottimi risultati con questa disposizione e si affidano soprattutto a questo, ma sono pericolosi quando attaccano. Partita fondamentale, ma ci arriviamo nel momento migliore.”

Si fa la corsa sulla Juventus o sul Milan?

“Potenzialmente abbiamo bisogno di noi stessi e non abbiamo margine di errore. La matematica è quella, il Milan deve sbagliare due partite. la Juventus una.”

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Quanta pressione si avverte?

“Arriviamo da un buon momento, il Parma è una buona squadra e noi non abbiamo margini d’errore”

La scelta di Dybala è una scelta tattica per fronteggiare il Parma?

“È una scelta sia per recuperarlo sia per poter sfruttare le sua qualità nello stretto. Il Parma è bravo anche offensivamente però, dobbiamo stare attenti anche alle palle inattive”

Quanto mancava Dybala?

“Purtroppo ha avuto un lungo infortunio, la squadra però ha saputo sopperire a questa mancanza. Adesso siamo alle battute finali e ci può dare una mano”

Continua…

Redazione GR.net