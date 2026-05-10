Rensch: “Partita folle. Derby troppo importante, dobbiamo vincere”

Devyne Rensch parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Tardini.

RENSCH A DAZN

Quali erano le tue sensazioni sul rigore? Eravate sicuri…

“Quando la palla era sulla fascia, sapevo che poteva arrivare da me. Quando è arrivato il cross, il difensore era concentrato solo su di me e sapevo che dovevo solo fare un movimento. Lui mi ha tirato, si è aggrappato a me. Poi l’arbitro mi ha fischiato fallo e ho detto ‘non è possibile’. Poi è intervenuto il Var e lo sapete… c’è stato il rigore”.

Ora arriva il derby, come si vive a un punto dalla Champions?

“Il derby è il derby. Non importa la classifica e i punti, il derby è il derby. È la partita più importante, dobbiamo vincere. Ora abbiamo una settimana per recuperare. Dobbiamo essere pronti, una partita così folle ci aiuterà”.

RENSCH IN CONFERENZA STAMPA

Ci racconti il finale? Il rigore?

“È stato un match incredibile, pazzo. Una gara difficile contro un Parma che ha lottato fino alla fine. Ci abbiamo creduto da squadra. La cosa più importante è che abbiamo vinto, non importa che abbia segnato io anche se ovviamente ne sono felice. Dobbiamo focalizzarci sulle prossime partite”.

Cosa è accaduto nel finale? Alcuni erano molto arrabbiati…

“Non so cosa sia successo tra Ndicka, Mancini e i giocatori del Parma. Lottare è normale perché vogliamo vincere, fa parte del gioco. La cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Redazione GR.net