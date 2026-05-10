Serie A, al Milan non riesce la rimonta: l’Atalanta vince 3 a 2, rossoneri raggiunti dalla Roma al quarto posto

Cade ancora il Milan, vola l’Atalanta e adesso la corsa Champions si trasforma in un caos totale. Nel posticipo serale delle 20:45, i bergamaschi dominano a San Siro ma nel finale rischiano di farsi riprendere: a San Siro finisce 2 a 3 dopo un altro match folle.

La squadra di Palladino parte fortissimo e indirizza subito il match nel primo tempo. A sbloccare la gara è Ederson, poi arriva anche il raddoppio firmato da Zappacosta, che manda il Milan al riposo sotto di due gol e tra i fischi di San Siro.

Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma senza mai dare davvero la sensazione di poter riaprire la partita. A chiudere i giochi ci pensa Giacomo Raspadori, autore del gol del definitivo 3-0. Nel finale però arriva la rete di Pavlovic al minuto 88 a riaprire le speranze dei rossoneri. Nel recupero infatti viene assegnato un rigore che Nkunku realizza, poi Fullkrug di testa sfiora l’incredibile 3 a 3.

Per il Milan un altro passo falso, che conferma il momento nero della squadra. I rossoneri, infatti, vengono superati dalla Juventus, salita a quota 68 punti, e restano fermi a 67, venendo agganciati dalla Roma dopo la folle vittoria giallorossa sul campo del Parma.

Uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa: il Milan era ancora in corsa per tenere aperto il discorso scudetto, mentre adesso rischia seriamente di perdere perfino un posto in Champions League. La lotta europea entra così nelle ultime due giornate completamente riaperta, con Roma, Milan e Juventus racchiuse in un solo punto e un finale di campionato ancora tutto da scrivere.

Giallorossi.net – T. De Cortis