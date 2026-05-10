Serie A, al Milan non riesce la rimonta: l’Atalanta vince 3 a 2, rossoneri raggiunti dalla Roma al quarto posto

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Cade ancora il Milan, vola l’Atalanta e adesso la corsa Champions si trasforma in un caos totale. Nel posticipo serale delle 20:45, i bergamaschi dominano a San Siro ma nel finale rischiano di farsi riprendere: a San Siro finisce 2 a 3 dopo un altro match folle.

La squadra di Palladino parte fortissimo e indirizza subito il match nel primo tempo. A sbloccare la gara è Ederson, poi arriva anche il raddoppio firmato da Zappacosta, che manda il Milan al riposo sotto di due gol e tra i fischi di San Siro.

Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma senza mai dare davvero la sensazione di poter riaprire la partita. A chiudere i giochi ci pensa Giacomo Raspadori, autore del gol del definitivo 3-0. Nel finale però arriva la rete di Pavlovic al minuto 88 a riaprire le speranze dei rossoneri. Nel recupero infatti viene assegnato un rigore che Nkunku realizza, poi Fullkrug di testa sfiora l’incredibile 3 a 3.

Per il Milan un altro passo falso, che conferma il momento nero della squadra. I rossoneri, infatti, vengono superati dalla Juventus, salita a quota 68 punti, e restano fermi a 67, venendo agganciati dalla Roma dopo la folle vittoria giallorossa sul campo del Parma.

Uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa: il Milan era ancora in corsa per tenere aperto il discorso scudetto, mentre adesso rischia seriamente di perdere perfino un posto in Champions League. La lotta europea entra così nelle ultime due giornate completamente riaperta, con Roma, Milan e Juventus racchiuse in un solo punto e un finale di campionato ancora tutto da scrivere.

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Giallorossi.net – T. De Cortis

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26 Commenti

  8. Questa vittoria dell’Atalanta dimostra quante erano vere le parole di Gasperini di qualche domenica fa quando ci pareggiamo in casa in quel clima di divisione creato da Ranieri.
    Che l’Atalanta restava una squadra forte ed arrivargli sopra era un merito per la Roma.
    E mi aspetto che DDR domenica faccia giocare il Genoa con la stessa fame della squadra satellite della Juve oggi.

  9. Se la settimana prossima il Genoa fara’ non dico una partita seria ma una partita decente,ci sara’ il nostro sorpasso

  10. Giochi riaperti, è tutto in ballo.
    Certo a questo punto assume un’importanza non banale la data del derby, ma in questa società chi è in grado di far valere i diritti della Roma?

    • Comunque giocheranno tutte insieme alla stessa ora le pretendenti alla Champions League, che sia domenica o lunedì.

  14. Milan imploso, Leao ormai corpo estraneo e fischiatissimo, dipendenti da un 40enne ora fuori e Rabiot.
    Il resto non vale la Roma, allenatore incluso.
    Si decide la prossima perché il Cagliari sta al Poetto da diverse settimane ormai.

  16. diciamo che il Milan fuori dalla Champions sarebbe la cosa più giusta di questo campionato. Un campionato vergognoso fatto di vittorie e pareggi che dovevano essere sconfitte nette tenuto su da una serie incredibile di episodi. Il Milan è una squadretta sta lì grazie a partite rocambolesche che doveva straperdere e grazie anche al fatto di non aver giocato le coppe. Voglio proprio vedere l’anno prox

  17. Rigore regalato.
    È il giocatore del Milan che colpisce De Roon.
    Hanno provato a rimetterli in partita, ma sono troppo scarsi.

  19. Stanno cotti male, se De Rossi prepara una partita come quella contro di noi se la vedono brutta.
    Se si scansa per quanto mi riguarda sarebbe una delusione enorme che non gli perdonerei.
    Gia la prestazione di torino è stata indegna.
    Solo contro di noi, Daniè?
    Non è carino…

  22. Leao di adesso è meglio che stia in campo.
    Per il resto sento botti a batteria.
    Sono fuochi di artificio ,o fegati che scoppiano.??

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