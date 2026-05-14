Derby Roma-Lazio, il club: “Difenderemo i diritti dei tifosi giallorossi” (COMUNICATO)

L’AS Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito alla vicenda legata alla programmazione del derby contro la Lazio, esprimendo vicinanza ai tifosi giallorossi dopo le polemiche nate attorno allo spostamento della gara.

Nel testo diffuso dal club, la società sottolinea il rispetto verso le decisioni che verranno prese dalle autorità competenti, ma allo stesso tempo evidenzia la piena comprensione del malcontento manifestato dai propri sostenitori nelle ultime ore.

Questo il testo del comunicato: L’AS Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso.

La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo.

Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma.