Derby Roma-Lazio, il club: “Difenderemo i diritti dei tifosi giallorossi” (COMUNICATO)

9
422

L’AS Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito alla vicenda legata alla programmazione del derby contro la Lazio, esprimendo vicinanza ai tifosi giallorossi dopo le polemiche nate attorno allo spostamento della gara.

Nel testo diffuso dal club, la società sottolinea il rispetto verso le decisioni che verranno prese dalle autorità competenti, ma allo stesso tempo evidenzia la piena comprensione del malcontento manifestato dai propri sostenitori nelle ultime ore.

Questo il testo del comunicato: L’AS Roma – pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge – comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso.

La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo.

Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCalciomercato Roma, dal Portogallo: vicino l’acquisto di Saviolo per 10 milioni
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

9 Commenti

  1. Traduco:
    “Stiamo cercando di far scoppiare il fegato a Lotito, Sarri, Rocca e Lamberto Giannini,
    tutti di nota fede caciottara”.
    E Daje.

  4. Ottima iniziativa della società. Ricordiamo che quel chiacchierone di Sarri disse che la Lazie non si presenta se giochiamo domenica.. ci facessero sto favore dandoci il 3-0 a tavolino

  5. E’ evidente che i laziali cercano di ottenere un giorno di riposo in più nascondendosi dietro alla scusa del tennis e della temperatura. Quando giocavamo in EL in trasferta il giovedì e dovevamo giocare in campionato fuori andava tutto bene e non potevamo mai posticipare le partite. Questi erano già a Roma e già piangono..

  6. ora che hanno minacciato lo sciopero del tifo difendete.
    quando ci hanno rubato una coppa, zitti tutti.
    tanto finché c’è sold out a prescindere…

    questo per dire che il tifoso, se vuole davvero, ottiene.

  8. Il comunicato è giusto, ma io avrei aggiunto una nota: “qualora la partita dovesse essere spostata a lunedi, la Roma si riserverà il diritto di agire contro il Prefetto per i danni subiti dai suoi tifosi”.
    La gente ha comprato i biglietti per domenica alle 12.30, non possono rompere il c@##0 e spostarla lunedi – per dare alla Lazio un giorno in più di riposo.

    Sta roba non va assolutamente bene.

  10. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome