Roma, si decidono i rinnovi: il derby può diventare la notte dei saluti

Adesso non si può più rimandare. La Roma è arrivata al momento delle decisioni definitive sul fronte rinnovi e le prossime ore possono diventare decisive per il futuro di diversi senatori dello spogliatoio giallorosso.

Nonostante il cambio ormai imminente nella direzione sportiva e l’assenza, per ora, di un nuovo ds, l’arrivo di Ryan Friedkin sarà decisivo per imprimere la svolta definitiva ai dossier ancora aperti.

Il tempo, del resto, è praticamente finito. Domenica — oppure molto probabilmente lunedì sera — si giocherà il derby contro la Lazio, che sarà anche l’ultima partita stagionale all’Olimpico. Ed è proprio questo dettaglio a rendere tutto ancora più delicato.

La società vuole infatti arrivare al derby con un quadro più chiaro possibile sui rinnovi ancora in sospeso. Le situazioni più pesanti riguardano naturalmente Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, ma sul tavolo ci sono anche i casi di Zeki Çelik e Stephan El Shaarawy.

L’obiettivo della Roma è chiaro: provare a definire tutto prima dell’ultima notte davanti ai propri tifosi. Anche per una questione di rispetto e trasparenza nei confronti dei giocatori e dell’ambiente. Al momento le quotazioni della permanenza di Paulo Dybala sono in rialzo, così come quelle di Pellegrini: entrambi però dovranno accettare una cospicua riduzione del precedente ingaggio. C’è un lieve ottimismo anche per Celik, mentre poche chance per Stephan El Shaarawy,

Chi resterà, inizierà a costruire il futuro insieme a Gian Piero Gasperini, che spinge per i rinnovi. Chi invece non troverà un accordo dovrà avere la possibilità di salutare l’Olimpico sapendo che quella sarà davvero la sua ultima partita in giallorosso.

Ecco perché il weekend che porta al derby può diventare uno spartiacque. Non soltanto per la corsa Champions, ma anche per il futuro di una parte importante dello spogliatoio romanista.

Giallorossi.net – G. Pinoli