Calciomercato Roma: Greenwood la prima richiesta di Gasp ai Friedkin

Sono iniziate le riunioni tra Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin per programmare il futuro della Roma. Il tecnico si aspetta un’accelerazione nelle prossime settimane, soprattutto sul fronte mercato, con l’obiettivo di iniziare a costruire la squadra della prossima stagione il prima possibile.
Secondo quanto riferito dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo in onda sulle frequenze di Tele Radio Stereo, uno dei nomi segnalati da Gasperini in questi primi confronti con la proprietà sarebbe quello di Mason Greenwood. L’attaccante rappresenterebbe infatti un vero e proprio sogno per il tecnico giallorosso, che lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.
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A facilitare eventualmente i contatti potrebbe essere anche il buon rapporto tra la Roma e il Marsiglia, club con cui i giallorossi mantengono relazioni considerate molto positive.
Prima di entrare concretamente nel vivo delle operazioni, però, resta da definire il nodo legato al nuovo direttore sportivo. La scelta del dirigente che prenderà il posto di Massara viene infatti considerata centrale anche per la pianificazione del prossimo mercato estivo.
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Fonte: TRS – Te la do io Tokyo
magari🤣 ma ti chiedono 50 milioni mi sembrano un po’ troppi… sicuro avremo sui 100/120 milioni da spendere
A 50 subito. Puoi non comprare nessun altro. Commento di poco fa da chi lo conosce benissimo…”fenomeno “.
Ah ma allora spariamo alto
Magari.
Questo l’avrei preso 2 anni fa..
Ottimo.!!
L’altro da prendere a Sx e’ Mudryk..
Chissà..
Squalificato per doping 4 anni
Anche io lo scrissi nel 2024, ma Trigoria hanno preferito baldanzi, poi vaz, zaragoza, prima belotti, under, kluivert, shick: attaccanti solo di nome. Centinaia di milioni buttati via e solo un Trofeo
Mason Greenwood
Esterno offensivo
età: 24
altezza: 1,81
piede: entrambi
2025/26: 26 gol e 11 assist in 44 partite (Ligue 1)
2024/25: 21 gol e 6 assist in 36 presenze (Ligue 1)
2023/24: 10 gol e 6 assist in 36 presenze (Liga)
Mi verrebbe da citare un antico proverbio francese: “E grazie ar ca…. che lo vuole Gasperini”
😀
Poi c’è la valutazione di TM: 55 milioni. Ma è un dettaglio.
E poi, vogliamo trascurare che non appena Gasp ne parla, lo farebbe trapelare alle radio, in modo che il prezzo voli alle stelle (proprio perchè siamo noi, poi)?
Qui, quel che conta è mantenere i nervi saldi fino al 30.6 (invece di parlare di rinnovi ammazza-mercato)
E concluderei dicendo che la fonte e’ garanzia di inattendibilita’.
Almeno tra i mille nomi fatti, su questo ora siamo sicuri che non verra
ehhhh boooom poi sotto con haaland il ritorno di Salah e infine olise che non guasta mai ….ma vi rendete conto che stiamo sotto fpf e non si può spendere se non si vende bah facciamo passare questi nomi poi se come ovvio sia non vengono iniziano a dire Gasperini furioso società di straccioni mah….
Evvai con il 572mo nome dall’inizio dell’anno!!! Olèèèèèè!!!
come è uscito fuori Benatia ieri, esce fuori Greenwood oggi. il giornalismo sportivo….
Greenwood e’ stato uno dei tanti errori del mio UNITED: lasciato andare per colpa delle accuse che gli misero contro i tifosi dei Red Devils. Dopo aver preso un disastro come zirkzee a Manchester si sono resi conto tardi del gravissimo errore. Attaccante ottimo, anche se non fuoriclasse, ha segnato molti più gol in una stagione dei citati tell, summerville, nusa. FATTI !
Se, magari
Detto da chi era in società questo è fortissimo.
magari 😍 sarebbe bello 😍
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.