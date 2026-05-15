“ON AIR!” – Petruzzi: “Il derby? Avevo paura di sentirmi male”, Rossi: “Se Sarri non dà seguito a quello che ha detto fa una figuraccia”, Orsi: “Un guazzabuglio concluso con un guazzabuglio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il derby? Sapevamo tutti cosa voleva dire. Già un mesetto prima cominci a pensarci, altro che settimana… I romani poi la vivono in maniera diversa. Noi spesso stavamo con Gigi (Di Biagio, ndr), Francesco (Totti, ndr) e Vincent (Candela, ndr), che era romano d’adozione. Ci divertivamo, ridevamo, ma quando c’era il derby ci trovavamo un’ora prima della riunione tecnica a farci la doccia perchè stavamo già sudando. Sul pullman ricordo che sentivo i battiti del cuore andare all’impazzata in gola, avevo paura di sentirmi male…poi comincia la partita e sei focalizzato solo su quello che devi fare in campo…”

David Rossi (Rete Sport): “La scelta di far giocare il derby domenica alle 12 è stata causata per il 95% dalla scelta della Curva Sud di non entrare se si fosse giocato di lunedì sera. Se i motivi che hanno portato a spostare il derby al lunedì sera sono quelli dell’ordine pubblico, ma come potevi farlo giocare con le due curve fuori dallo stadio a 500 metri che si incontrano sul ponte Duca d’Aosta e fanno lo schifo sui cofani delle macchine? Io però non capisco una cosa: ma Sarri cosa vuole? Hanno giocato giovedì? No. Hanno giocato il mercoledì. Ci sono squadre che giocano la Champions il mercoledì che poi rigiocano addirittura il sabato, quindi che cosa vuole Sarri, sto Masaniello de noarti…Occhio Maurizietto, che quando fai il coatto e poi non dai seguito, non ci fai una bella figura…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io giocherei con Pisilli, e non con Dybala-Soulè dietro Malen, anche per tenerti un cambio offensivo importante nel caso in cui ne avessi bisogno. Io penso che Gasperini metterà Cristante alto sul loro costruttore di gioco, con Pisilli e Konè in mezzo al campo. Personalmente metterei El Aynaoui e non Cristante, ma tanto so che Gasperini non lo farà mai…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Gasperini secondo me farà la sua partita e andrà in campo con Dybala, Malen e Soulè. Potrebbe anche decidere di giocare con Cristante avanzato al posto di Soulè, questa mossa tattica ci può stare, ma lui farà la sua partita a prescindere dall’avversario…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Derby a mezzogiorno? Sono avvelenato. Le partite si giocano di sera, non a mezzogiorno. Ma non scherziamo proprio, è una cosa ridicola…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La situazione della Lazio è quasi drammatica. Secondo me la vittoria in Coppa Italia avrebbe dato una scia di entusiasmo in più, così invece è tosta risollevarsi. La situazione per loro è difficile: non ci saranno i tifosi, vedremo se si presenterà Sarri, non so se basterà la voglia di fare un dispetto alla Roma…Non ci sono più neanche giocatori attaccati al derby, non ci sarà Romagnoli, forse nemmeno Cataldi, l’unico potrebbe essere Pedro. L’unica cosa a cui deve stare attenta la Roma sono le loro ali, loro hanno in ripartenza quel tipo di pericolosità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io penso che loro cercherannop di mettere il derby sul piano del nervosismo. Penso che Sarri si giocherà la carta Cancellieri, che è un ex e ha lo spirito di rivalsa. E poi gioca Pedro sicuramente, è l’ultimo derby e questa è una partita che si gioca sulle motivazioni e a lui non penso che sia passata questa cosa nei confronti della Roma. Se Sarri non è impazzito del tutto farà giocare Rovella ma anche Luca Pellegrini, metterà quelli più motivati e punterà sui nervi…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Spero che il derby sia il colpo di grazia per la Lazio. Io punto su tutti e due i turni, le partite su cui punto sono Genoa-Milan e Torino-Juve, secondo me sono due partite. Io non sono così convinto che la Juve vincerà il derby…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dicono che la Roma ha vinto la preparazione al derby, è andata così ma non vedo cosa ci sia da recriminare. A Sarri gli girano le scatole, pazienza…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Derby a mezzogiorno? Il guazzabuglio si è risolto con un altro guazzabuglio. Tra le difficoltà dei tifosi e dei giocatori, che si dovranno alzare alle otto, sarà un disagio. Bisognava pensarci prima, ma neanche si poteva pensare che a fine campionato ci sarebbero potute essere sei partite così importanti. Si giocherà alle 12, ma non ci sono alternative. Ora bisogna giocare, non so se Sarri si presenterà o meno, mi fa ridere con le sue provocazioni, questa era una giusta provocazione e io penso che si presenterà…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il calcio è un gigante senza scarpe. La lega con tutta la sua potenza economica ha dimostrato di non avere lungimiranza. E’ un flop gigantesco per tutto il mondo del calcio. Giocare a mezzogiorno quattro partite importanti toglie molto al fascino del calcio, toglie poesia… Pronostico di Roma-Lazio? Due…”

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Redazione Giallorossi.net