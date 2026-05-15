Calciomercato Roma, crescono le quotazioni di Sogliano come nuovo ds: la situazione

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Resta apertissimo il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo il no incassato dai Friedkin da parte di De Laurentiis per Giovanni Manna, il club giallorosso continua a muoversi alla ricerca del profilo giusto destinato a raccogliere l’eredità di Massara, sempre più vicino alla separazione consensuale con la società.

Nelle ultime ore si sarebbe complicata anche la pista che porta a Tony D’Amico. Il direttore sportivo dell’Atalanta, pronto a lasciare Bergamo a fine stagione, piace infatti molto al Milan, che al momento sembra essere avanti nella corsa al dirigente.

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Uno scenario che costringe la Roma a valutare alternative concrete. E secondo gli ultimi rumors sta guadagnando posizioni la candidatura di Sean Sogliano, attuale direttore sportivo del Verona, prima più defilato nella corsa alla poltrona di ds del club capitolino.

A fare la differenza nella sua candidatura potrebbe essere soprattutto l’ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, un elemento considerato importante dalla proprietà in vista della costruzione del nuovo assetto tecnico.

Sogliano, 55 anni, ha costruito la propria carriera lavorando prevalentemente in realtà di medio-piccole dimensioni. Prima dell’esperienza al Verona ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo anche al Padova, al Bari, al Genoa e al Palermo. La sensazione è che la scelta finale verrà presa nelle prossime settimane, ma intanto il nome di Sogliano continua a guadagnare terreno nel casting aperto dai Friedkin.

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Redazione Giallorossi.net

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6 Commenti

  4. La realta’, piu che la sensazione, è che rimarra massara. È tre settimane che si parla di ds xche gasp ha fatto quell’intervista infelice, come tante altre, dove invece di parlare di calcio parla della societa’. Ho curiosity’ Di vedere I friedkin come la gestiscono a fine anno. Non escludo sorprese anche perche sembra che non si siano capiti, dirigenza e the man of the moment!

  5. Tra i piu’ btavi in Italiia, fantastico Talent scout, ha imparato il l mestiere da Sabatini. il problema e’ che non accetta troppe ingerenze, e’ abituato lavorare da solo quindi. dopo 10 minuti attaccherebbe Gasp al muro..

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