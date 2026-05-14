Derby, Sarri durissimo: “Se si gioca domenica alle 12:30 non vengo, Lotito dovrebbe ritirare la squadra”

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha commentato anche il caos che continua a circondare la programmazione del derby di Roma, ancora senza data e orario definitivi.
Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della gara dell’Olimpico, il tecnico della Lazio ha usato toni durissimi nei confronti della gestione della vicenda, prendendo posizione sull’ipotesi di disputare la stracittadina domenica alle 12:30.
“La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo: a quell’ora giocano loro”, ha dichiarato Sarri, riferendosi alla concomitanza con altri eventi previsti nella Capitale. L’allenatore biancoceleste ha poi puntato il dito contro la Lega Serie A: “Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega”.
Sarri ha inoltre ribadito la propria posizione facendo riferimento anche alla linea espressa dalla Prefettura: “Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data”. Poi la chiusura, ancora più netta: “Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra”.
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Parole pesanti che aumentano ulteriormente la tensione attorno a una situazione ancora irrisolta e destinata a far discutere fino alla decisione definitiva.
Redazione GR.net
Magari!
3-0 a tavolino e freschi per l’ultima.
Se per questo il prefetto ha sempre detto che di sera non è sicuro giocare…
Poi una riflessione, ieri sera c’era la finale di coppa Italia e poco distante giocava Darderi bel campo centrale gremito….
Quindi non capisco..
è solo per dare un giorno di riposo in più alla Lazio.
Si sono ritrovati a giocare una finale inaspettata prima della loro partita più importante della stagione.
Giocarla lunedì sarebbe falsare il campionato
Te lo spiego in due parole:
il Bilan non si regge in piedi e vuole un giorno in più per rifiatare
il panzone idem, ormai gli è rimasto solo quello dopo la scena di ieri
la Rube spera che il giorno in più aiuti la Lazzie
Ma speriamo che la ritiri caro Sarri. Non venire che nessuno sente la mancanza.
Perfetto,direi di giocare domenica allora.
Ecco stattene a casa e guardala in tv
Perfetto, grazie a Maurizio, trovata la soluzione.
Domenica 12:30, la lazietta non si presenta, 3:0 a tavolino e poi tutti a tifare Sinner o Darderi.
È preoccupato anche lui per l’ ordine pubblico immagino…che pagliacci
Non riesco a capire cosa gli cambia a lui perché se mi parlasse dí spettacolo potrei capirlo ma mi sembra che parli così per interessi personali. Comunque se non vieni ce ne faremo una ragione e sicuramente staremo più larghi
curioso di. vedere come ne escono sti incapaci perché a seconda.di come andranno le cose ci scapperà anche il ricorso delle strisciate se dovessero perdere il posto in CL
l’unica via di uscita per la Lega é fare in modo che la dazio non si presenti …ma proprio l’unica perché in tutti glia altri casi il problema é grosso
gne gne 😅
❤️🧡💛
“Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega”.
sacrosanto, Mauri’…
però pare che il tuo presidente, in lega, faccia il bello e il cattivo tempo… come la mettiamo? o è solo chiacchiere e distintivo, come tutta la storia della lazzio, del resto…
che non vi dovreste proprio presentare io lo sostengo da sempre… fate voi .. noi stamo qua.
daje caccola .. così vincemo a tavolino
Si è visto ieri che se ci sei o non ci sei è uguale…
Magari
la cosa piu semplice: invertire le giornate del campionato, prima la 38esima e fra 2 settimane la 37esima. Cosi domenica si gioca Lazio Pisa, 500 spettatori max. Quale sarebbe il problema? o non ci hanno pensato?
Domenica alle 12 sono previsti 20/21 gradi, dove sta il problema?
Ogni settimana si gioca una partita a quell’ora.
ok però non piangere
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.