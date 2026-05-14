Derby, Sarri durissimo: “Se si gioca domenica alle 12:30 non vengo, Lotito dovrebbe ritirare la squadra”

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha commentato anche il caos che continua a circondare la programmazione del derby di Roma, ancora senza data e orario definitivi.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della gara dell’Olimpico, il tecnico della Lazio ha usato toni durissimi nei confronti della gestione della vicenda, prendendo posizione sull’ipotesi di disputare la stracittadina domenica alle 12:30.

“La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo: a quell’ora giocano loro”, ha dichiarato Sarri, riferendosi alla concomitanza con altri eventi previsti nella Capitale. L’allenatore biancoceleste ha poi puntato il dito contro la Lega Serie A: “Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega”.

Sarri ha inoltre ribadito la propria posizione facendo riferimento anche alla linea espressa dalla Prefettura: “Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data”. Poi la chiusura, ancora più netta: “Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra”.

Parole pesanti che aumentano ulteriormente la tensione attorno a una situazione ancora irrisolta e destinata a far discutere fino alla decisione definitiva.

Redazione GR.net