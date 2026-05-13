Derby della discordia, calendari nel caos: quando si gioca? Lo scenario più probabile

Un vero e proprio pasticciaccio. La gestione della penultima giornata di Serie A si sta trasformando in uno scontro istituzionale senza precedenti, con il derby tra Roma e Lazio finito al centro del caos che sta travolgendo l’intero calendario del campionato.
Perché il problema non riguarda soltanto la stracittadina. Attorno al derby ruotano infatti anche le partite di Juventus, Milan, Napoli e Como, tutte squadre ancora pienamente coinvolte nella corsa Champions e quindi obbligate a giocare in contemporanea.
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Nella giornata di ieri sembrava essere arrivata la soluzione definitiva: Lega Serie A orientata verso il blocco di partite domenica alle 12:30, compreso naturalmente il derby della Capitale. Poi, però, è arrivata la frenata improvvisa della Prefettura, che ha imposto un clamoroso cambio di rotta, spingendo verso lo spostamento delle gare a lunedì sera alle 20:45.
Il motivo è legato soprattutto alla sicurezza pubblica. Il derby, infatti, andrebbe in scena nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, evento che richiamerà migliaia di appassionati. Ma non solo. A complicare ulteriormente la situazione c’è anche la possibilità concreta della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assistere alla finale del torneo, soprattutto in caso di un italiano protagonista nell’ultimo atto del Masters romano. Ed è proprio questo elemento che avrebbe convinto Prefettura e Viminale a mettere la sicurezza davanti a qualsiasi altra esigenza televisiva o organizzativa.
La risposta della Lega Serie A, però, è stata durissima. Luigi De Siervo e i vertici del calcio italiano non hanno preso bene il dietrofront imposto dalle istituzioni e avrebbero già avviato un ricorso al TAR del Lazio, che dovrebbe pronunciarsi già nelle prossime ore.
La Lega continua a spingere per mantenere le partite domenica alle 12:30, sostenendo che spostare tutto a lunedì creerebbe enormi problemi organizzativi, televisivi e logistici. Ma al momento, secondo quanto filtra, le possibilità che il derby e le altre sfide Champions si giochino davvero domenica sembrano ridotte al minimo. Davanti ai temi di ordine pubblico, infatti, appare molto difficile immaginare un nuovo passo indietro da parte della Prefettura.
La sensazione è che, salvo clamorosi ribaltoni, il lunedì sera resti oggi la soluzione più probabile. Anche se la battaglia istituzionale è tutt’altro che chiusa.
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Fonti: Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica
La cosa assurda è che la prefettura ha sempre imposto di giocare il derby “alla luce del sole” – come se di giorno non potessero esserci scontri.
La Lega (che comunque sapeva della finale degli Internazionali da mesi) ha messo le partite alle 12.30 e la prefettura smentisce se stessa.
Insomma, questa classe dirigenziale, che non riesce ad organizzare 4 partite di calcio, dovrebbe essere quella che salverà la nazionale italiana per riportarla agli antichi fasti?
Dubito.
In una società onesta e civile si sarebbe aperta immediatamente un inchiesta, su chi ha creato tutto sto casino condannando i colpevoli. Ma siamo in Italia dove regnano mafia e altri interessi
cerco una risposta a questo repentino cambiamento, magari in prefettura e’ arrivata una soffiata che i gruppi dei soliti noti abbiano deciso di fare casino alla fine della partita davanti alle telecamere in mondovisione degli internazionali per dimostrare il loro peso a cura dei loro traffici.
Personalmente credo che la Lega abbia fatto il peggio possibile (tanto per cambiare). Che la finale fosse il 17 è noto da eoni e che il derby capitasse proprio questo WE anche… Bastava pensarci al momento della formazione dei calendari. Ora è quasi irrisolvibile il problema, visto pure lo sciopero il Lunedì (che mi è sempre parso l’unica data ragionevole, ma magari decidendolo PRIMA della vendita dei biglietti…
Complimenti a coloro che hanno fatto il calendario di serie A e ovviamente all’ex dirigente dell’Inter (laureato alla bocconi 🤣) una delle figure che si occupano della gestione e dell’organizzazione del calendario del campionato, Head of Competitions and Operations del massimo campionato italiano.
Non dimentichiamoci invece che lo scorso campionato hanno aiutato il napoli, giocava gli scontri diretti e/o partite importanti dopo che gli avversari (stanchi) giocavano in coppa!
Tutto questo è stato creato dalla lega stessa, è impossibile che , chi ha stilato i calendari , non sapesse della finale del tennis al Foro Italico.
Sicuramente, come ho già detto. pensava ( pensavano) che a questo punto del campionato. i giochi per la qualificazione Champions erano già fatti.
Ora però , vi sta un altro problema , se per motivi di ordine pubblico la partita non può essere giocata domenica, ma lunedì sera si, mi possono spiegare il perché per anni,si vietata il derby di sera ..
… fare con calma… Basta che ce lo dite un paio d’ore prima…
siamo a livelli di Corea del Nord, chi comanda è disposto a tutto per ottenere consenso… (e naturalmente otterrano l’effetto contrario)
Sempre per motivi di ordine pubblico ? Come è? Di punto in bianco per lunedì scompaiono i problemi?
E con lo sciopero dei mezzi pubblici come la mettiamo ?
E dal prossimo anno si potranno rigiocare i derby di sera? O sti problemi vanno e vengono a seconda della convenienza di qualcuno?
L’anno della conference ci hanno fatto giocare il derby , alle 15:00 dopo la partita di coppa del giovedì , li andava tutto bene? L’abbiamo vinto ed è finito in cavalleria..
Credevo che per motivi di ordine pubblico il Prefetto vietasse le notturne…facessero pace col cervello
Giocate quando ve pare, con Malen e Gasperini sto tranquillo.
L’unica cosa chiara è che a prenderla in quel posto saranno come al solito i tifosi, perché tanto di loro non importa niente a nessuno
L’ho scritto 1000 volte e non mi passano sto messaggio….
A Londra giocano 10 squadre (10!!!) e non vivono questi imbarazzi!
Se si giocava la finale mercoledì prossimo (inter e lazie non hanno da chiedere nulla al campionato) anziché oggi, la contemporaneità delle sfide veniva garantita giocando questo sabato alle 15:00 o al massimo alle 18:00 (senza entrare nella notte inoltrata…
Ora, i 🤡 stanno garantendo solo disastri a iosa:
derby notturno e disagi ai tifosi!
FORZA ROMA
Facciamola giocare domenica alle 5.00 del mattino come la mitica partita di tennis tra Fantozzi e Filini.
I personaggi coinvolti mi sembrano perfettamente a loro agio in quei panni.
La cosa interessante è che più crei caos e incertezza e più la probabilità di avere problemi di vario tipo aumenta esponenzialmente. Non è che puoi dire a 70mila persone di organizzarsi con 3 ore di anticipo…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.