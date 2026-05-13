FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 13 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Cafu incorona Malen: “La Roma ha pescato un mostro”

Marcos Cafu applaude la Roma nella corsa Champions e soprattutto Donyell Malen: “Nel mercato invernale devi essere bravo e fortunato. La Roma ha pescato un mostro”. L’ex terzino giallorosso e rossonero evita di scegliere tra Milan e Roma: “Spero vadano entrambe in Champions, stanno costruendo un nuovo percorso contro ogni pronostico”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Roma, manca poco

La Roma si gioca tutto nelle ultime due giornate, aggrappata a una corsa Champions che vive di dettagli e rimpianti. Pesano gli scontri diretti persi con Milan, Juve e Napoli, ma anche episodi come il rigore sbagliato da Dybala a San Siro o alcune decisioni arbitrali contestate. Nonostante caos e cambi in panchina, i giallorossi sono ancora lì: solo Inter e Napoli hanno una rosa superiore. Per il salto di qualità manca poco. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Capello: “La Roma ci crede, Malen è un diavoletto”

Fabio Capello vede la Roma pienamente in corsa Champions: “A Parma non hanno mollato fino alla fine, ora li vedo determinati ad andare in fondo”. L’ex tecnico giallorosso esalta Malen, definendolo “un diavoletto che sa come buttarla dentro”, e respinge il legame tra la crescita della squadra e gli screzi Gasperini-Ranieri: “Conta il recupero degli uomini chiave e il lavoro di Gasp”. (Gazzetta dello Sport)

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