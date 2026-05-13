Calciomercato Roma, il Besiktas forte su Gollini: addio vicino

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Il futuro di Pierluigi Gollini sembra sempre più lontano dalla Roma. Arrivato per ricoprire il ruolo di vice Mile Svilar, il portiere giallorosso in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, complice l’incredibile continuità del numero uno romanista, praticamente sempre presente tra campionato e coppe.

Per Gollini appena una presenza stagionale, peraltro non particolarmente fortunata, in Europa League. Troppo poco per pensare a una permanenza anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di TuttoMercatoWeb, sul portiere sarebbe tornato con decisione il Beşiktaş, già interessato in passato all’estremo difensore italiano.

La pista turca starebbe prendendo quota nelle ultime ore e non è escluso che possa arrivare presto un affondo concreto per riportare Gollini da protagonista dopo una stagione vissuta quasi interamente in panchina.

In caso di addio, la Roma dovrà inevitabilmente tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo secondo portiere da affiancare a Svilar per la prossima stagione.

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Fonte: Gianluca Di Marzio / TuttoMercatoWeb

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