Nuovo ds Roma: fumata nera per Manna, salgono Giaretta e Planes

La caccia al nuovo direttore sportivo della Roma resta completamente aperta. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava il grande favorito per raccogliere l’eredità di Frederic Massara, oggi appare invece sempre più lontano da Trigoria.

Giovanni Manna continua infatti a essere il profilo preferito sia della famiglia Dan Friedkin sia di Gian Piero Gasperini, che lo considera il dirigente ideale con cui costruire il nuovo progetto tecnico giallorosso. Ma il grande ostacolo resta Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli avrebbe infatti chiuso completamente alla possibilità di liberare il proprio direttore sportivo. Nessuna apertura, nessuna trattativa sulla buonuscita: il club azzurro non ha alcuna intenzione di privarsi di Manna e ogni tentativo della Roma di aprire un dialogo sarebbe finito contro un muro. Per questo motivo la pista, al momento, viene considerata estremamente complicata.

Ecco perché a Trigoria si stanno valutando concretamente anche altre soluzioni. Una delle alternative più forti resta Tony D’Amico, destinato a lasciare l’Atalanta dopo l’arrivo ormai imminente di Cristiano Giuntoli a Bergamo. Su D’Amico, però, c’è fortissimo il pressing del Milan, una destinazione che al momento sembrerebbe intrigare maggiormente il dirigente.

E allora stanno prendendo quota profili alternativi. In particolare quelli di Ramon Planes e Cristiano Giaretta, ex Udinese oggi al Pafos. Due candidature considerate molto credibili e che nelle ultime ore stanno guadagnando terreno dentro Trigoria.

Sullo sfondo restano anche i nomi di Sean Sogliano e soprattutto Fabio Paratici. Quest’ultimo continua a circolare negli ambienti romanisti nonostante il recente legame con la Fiorentina.

Fonti: Gasport, Corsera, Il Tempo, Corsport