L’Inter batte la Lazio (2-0) e conquista la sua decima Coppa Italia: Roma sicura dell’Europa League

L’Inter conquista la decima Coppa Italia della sua storia battendo la Lazio per 2 a 0 nella finale giocata allo stadio Olimpico di Roma. Una partita indirizzata già nel primo tempo dagli episodi favorevoli ai nerazzurri e dagli errori della squadra biancoceleste, incapace poi di rientrare davvero in partita nella ripresa.
A sbloccare il match è stato il goffo autogol di Marusic, che nel tentativo di allontanare un corner battuto da Di Marco ha spedito di testa il pallone nella propria porta. Un episodio pesante che ha complicato immediatamente la serata della Lazio.
Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Lautaro Martinez, nato da una grave disattenzione di Nuno Tavares. Il difensore si è fatto soffiare il pallone da Dumfries in una situazione apparentemente innocua, spalancando così il contropiede dell’Inter: l’esterno nerazzurro ha poi servito Lautaro, libero di appoggiare in rete il facile 2 a 0.
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Nella ripresa l’Inter ha amministrato il vantaggio senza particolari difficoltà, concedendo soltanto un paio di situazioni pericolose ma mantenendo sempre il controllo della gara fino al fischio finale.
Una vittoria che porta conseguenze importanti anche per la Roma. Grazie al successo dell’Inter, infatti, i giallorossi sono matematicamente certi di partecipare alla prossima Europa League, indipendentemente dall’esito della corsa Champions nelle ultime giornate di campionato.
Serata amarissima invece per la Lazio, che vede sfumare il trofeo e chiude di fatto una stagione molto deludente. A questo punto, per i biancocelesti, il derby contro la Roma assume un peso ancora più significativo nel tentativo di evitare un finale completamente fallimentare.
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Giallorossi.net – G. Pinoli
Il degno esito per una squadra demme’ che non meritava di andare in finale (partita RUBATA contro l’Atalanta)
sono costernato
Laziali non è finita! Altre 3 o 4 pere al derby e amen!
Europa Li’, voi no e noi sì!!! (Po’ mument…) FDAJE ROMS 💛❤️
L’ultima volta che ho visto una lazio così scarsa credo che l’olimpico fosse ancora scoperto.
Non vi inventate niente veramente.
Dopo la juve, pure l’inter ha vinto la decima coppa Italia. Mi ricordo ancora, che la Roma è stata la prima squadra ad arrivare a 9 titoli e a voler puntare alla “cosiddetta” stella d’argento (che non esiste), “scimmiottando” quella reale d’oro (10 scudetti)… speranza che ha talmente portato sfiga da far si che noi siamo rimasti a 9, da decenni e altri che partivano da 7 titoli né hanno conquistate pure fino a 12!!!
Godo! E adesso nel derby finiamoli di umiliare!
oh nooooo
Se avete paura de sta Lazietta allo sbando la champions non è cosa per Voi. Non solo vincere ma umiliare, 3/4-0
oh nooooo
ok, ora il colpo di grazia
Ohhh noooo…😂😂😂😂😂
Laziali non è finita, manca la lupa.
Altro bel manifesto per il calcio italiano questa partita, e mi scuso per aver detto partita.
Ha vinto il menopeggio
Atalanta in Conference : la squadra ambiziosa !!!!!!
ciao Palladino
Malen è un nuovo giocatore della Roma! Grazie Lazio.
oh no!!!
e pure l’Inter è arrivata a dieci…
da che dovevamo essere noi i primi, la coppa Italia non ci ricordiamo più nemmeno come è fatta…
almeno, i burini hanno perso (ammetto che un po’ di paura l’avevo).
adesso ci vorrebbe una bella vittoria con contemporaneo passo falso di una o due strisciate, per cominciare l’anno del centenario nella competizione che ci compete
Beh, bella partita però eh.
Me la sono proprio goduta la pizza.
E che dire della birra!
Poi l’arbitro ha fischiato l’inizio ed ho vomitato solo 2 volte……
INGUARDABBILI
FORZA ROMA
Scandaloso, l’Alassio s’è risparmiata per noi. Oh nooooooooooo…
e quindi malen riscattato
Lazio Perda ale
OH NOOOO!
Oh nooooo!
Oh noooooo
FUORI DA TUTTO.
❤️🧡💛
Certo la Champions da tanti soldi e ti permette di salire di livello … pero partecipare ad una coppa con possibilità di arrivare in fondo … non è malen
daje che domenica ve tocca il resto
Speriamo che con l inchiesta sugli arbitri il vento sia cambiato! Guida stasera non ha fatto passare nessuna delle continue simulazioni dei giocatori 🖕de formello, sempre per terra con le mani in faccia a piagne per cercare di far espellere i giocatori avversari senza mai provare a giocare a viso aperto per ribaltare il match… hanno fatto le prove per il derby!
Per cui ce meneranno e come li tocchi rotoleranno simulando per farci espellere chi non avrà la testa fredda.
Only the Brave 💛🐺♥️
oh nooooo!!!!
Domenica Sarri non viene, ha una gita fuoriporta. Lunedì forse, ma se si gioca di sera.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.