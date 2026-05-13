L’Inter batte la Lazio (2-0) e conquista la sua decima Coppa Italia: Roma sicura dell’Europa League

L’Inter conquista la decima Coppa Italia della sua storia battendo la Lazio per 2 a 0 nella finale giocata allo stadio Olimpico di Roma. Una partita indirizzata già nel primo tempo dagli episodi favorevoli ai nerazzurri e dagli errori della squadra biancoceleste, incapace poi di rientrare davvero in partita nella ripresa.

A sbloccare il match è stato il goffo autogol di Marusic, che nel tentativo di allontanare un corner battuto da Di Marco ha spedito di testa il pallone nella propria porta. Un episodio pesante che ha complicato immediatamente la serata della Lazio.

Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Lautaro Martinez, nato da una grave disattenzione di Nuno Tavares. Il difensore si è fatto soffiare il pallone da Dumfries in una situazione apparentemente innocua, spalancando così il contropiede dell’Inter: l’esterno nerazzurro ha poi servito Lautaro, libero di appoggiare in rete il facile 2 a 0.

Nella ripresa l’Inter ha amministrato il vantaggio senza particolari difficoltà, concedendo soltanto un paio di situazioni pericolose ma mantenendo sempre il controllo della gara fino al fischio finale.

Una vittoria che porta conseguenze importanti anche per la Roma. Grazie al successo dell’Inter, infatti, i giallorossi sono matematicamente certi di partecipare alla prossima Europa League, indipendentemente dall’esito della corsa Champions nelle ultime giornate di campionato.

Serata amarissima invece per la Lazio, che vede sfumare il trofeo e chiude di fatto una stagione molto deludente. A questo punto, per i biancocelesti, il derby contro la Roma assume un peso ancora più significativo nel tentativo di evitare un finale completamente fallimentare.

Giallorossi.net – G. Pinoli