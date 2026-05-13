Roma-Lazio, il comunicato della Sud: “Se si giocherà di lunedì resteremo fuori” – FOTO!

Resta ancora senza una collocazione definitiva Roma-Lazio, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Il derby continua infatti a essere al centro del caos legato a date e orari, con la decisione finale attesa per domani pomeriggio, quando arriverà l’esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Serie A contro l’obbligo imposto dalla Prefettura di Roma di disputare la gara lunedì alle 20:45.

Nel frattempo è arrivata la presa di posizione durissima dei gruppi organizzati della Curva Sud, che attraverso un comunicato hanno espresso tutto il proprio malcontento per la gestione della vicenda.

“A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini”, si legge nella nota diffusa dagli ultras giallorossi, che contestano soprattutto i disagi causati ai tifosi tra spese sostenute e organizzazione degli spostamenti.

La Curva Sud ha quindi annunciato che, nel caso in cui il derby venga confermato lunedì sera, i gruppi organizzati resteranno fuori dallo stadio: “Per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa”.

Una posizione netta che aggiunge ulteriore tensione a una situazione ancora lontana da una conclusione definitiva.

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Redazione GR.net