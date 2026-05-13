Roma-Lazio, il comunicato della Sud: “Se si giocherà di lunedì resteremo fuori” – FOTO!

Resta ancora senza una collocazione definitiva Roma-Lazio, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Il derby continua infatti a essere al centro del caos legato a date e orari, con la decisione finale attesa per domani pomeriggio, quando arriverà l’esito del ricorso al Tar presentato dalla Lega Serie A contro l’obbligo imposto dalla Prefettura di Roma di disputare la gara lunedì alle 20:45.
Nel frattempo è arrivata la presa di posizione durissima dei gruppi organizzati della Curva Sud, che attraverso un comunicato hanno espresso tutto il proprio malcontento per la gestione della vicenda.
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“A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini”, si legge nella nota diffusa dagli ultras giallorossi, che contestano soprattutto i disagi causati ai tifosi tra spese sostenute e organizzazione degli spostamenti.
La Curva Sud ha quindi annunciato che, nel caso in cui il derby venga confermato lunedì sera, i gruppi organizzati resteranno fuori dallo stadio: “Per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa”.
Una posizione netta che aggiunge ulteriore tensione a una situazione ancora lontana da una conclusione definitiva.
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Redazione GR.net