Caos Derby, la Lega propone di giocare domenica alle 12: le ultime

Continua il caos legato al calendario e agli orari del derby, mentre si attende ancora la decisione definitiva sulla data della sfida e delle gare che dovranno disputarsi in contemporanea.
Nelle ultime ore è emersa una nuova proposta avanzata dalla Lega Serie A: anticipare il derby a domenica alle ore 12, evitando così l’opzione inizialmente ipotizzata delle 12.30. La soluzione prevederebbe inoltre la richiesta alla FederTennis di posticipare di mezz’ora l’inizio della finale degli Internazionali di Roma, facendola partire alle 17.30 invece che alle 17.
L’obiettivo sarebbe quello di evitare la sovrapposizione tra i due eventi sportivi e consentire il regolare deflusso dei tifosi presenti all’Olimpico per il derby prima dell’arrivo degli spettatori diretti al Centrale del Foro Italico per la finale del torneo.
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Resta ora da capire se la Prefettura accetterà questa soluzione oppure se verrà confermata la disputa del derby lunedì sera alle 20.45. In ogni caso tutte le partite che riguardano la lotta Champions dovranno giocarsi in contemporanea.
Fonte: Sky Sport