LIVE! Ryan Friedkin è a Roma: rinnovi e ds, si decide il futuro del club

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Ryan Friedkin si trova già a Roma e in queste ore si decideranno molti dei punti chiave del futuro del club giallorosso, dai rinnovi dei calciatori in scadenza alla nomina del nuovo direttore sportivo. Giorni caldissimi a Trigoria per la Roma che verrà.
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ARTICOLO ORIGINALE – La Roma aspetta Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso e figlio del proprietario Dan Friedkin è atteso nella Capitale tra domani e venerdì per una visita che può diventare decisiva nella pianificazione del futuro romanista.
L’arrivo di Friedkin jr, infatti, dovrebbe dare finalmente un’accelerata ai dossier più importanti aperti a Trigoria. A partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo, tema centrale nelle ultime settimane dopo il sempre più probabile addio di Frederic Massara.
Gian Piero Gasperini aspetta di conoscere il dirigente con cui dovrà costruire la Roma della prossima stagione. I preferiti restano Giovanni Manna del Napoli (ma De Laurentiis fa muro) e Tony D’Amico, che potrebbe liberarsi dall’Atalanta, ma nelle ultime ore stanno prendendo quota le candidature di Ramon Planes e Cristiano Giaretta.
Non solo direttore sportivo. L’arrivo di Ryan Friedkin servirà anche a sbloccare definitivamente il nodo legato al futuro di Paulo Dybala. Il vicepresidente giallorosso dovrebbe infatti incontrare l’argentino e il suo entourage (ieri era presente a Trigoria il suo agente) per affrontare il tema rinnovo.
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La volontà della Joya è chiara: restare alla Roma resta la priorità assoluta. Ma servirà trovare un’intesa economica sostenibile, con il club che punta a rimodulare l’attuale contratto inserendo una parte fissa più bassa e bonus legati alle presenze.
Anche Lorenzo Pellegrini aspetta novità. Il capitano giallorosso, che punta a rientrare proprio in tempo per il derby contro la Lazio, sembra vicino a un possibile rinnovo, anche in questo caso però con cifre riviste al ribasso: dagli attuali 6 milioni lordi si dovrebbe scendere a circa 3,5.
Saranno quindi giorni cruciali a Trigoria. E l’arrivo di Ryan Friedkin può rappresentare il momento della svolta per definire finalmente la Roma del futuro.
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Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Leggo
73 punti, poi famo I conti.
Si godiamoci Gasperini e la squadra perché a livello societario c’è.. un vuoto pneumatico.
Come con Mourinho sul campo vi è una Roma che vuole vincere.. fuori del campo vi è una Roma che tira a campare.
Mi godo Malen, come mi godevo Salah.. godiamoci il viaggio, la destinazione non conta.
Asterix, una società che prende Mourinho, dybala, lukaku, wijnaldum, poi spende oltre 100 milioni per de Rossi, poi ha un momento di scelte scellerate, ma recupera, mette Ranieri, prende Gasperini, fa comunque mercato nonostante le difficoltà, a gennaio continua a comprare e ti prende Malen, è una società che tira a campà?
Io so per certo che non lo è, poi possiamo discutere sugli errori e sulla superficialità di alcuni investimenti, o di ruoli mancanti, ma la società C’È!
@nasty La società c’è?
Presa la società non hanno cambiato il management (mai visto in anni di professione da parte di acquirenti USA) e scendiamo in Conference.
Sono passati anni, ma stiamo ancora discutendo se
fare un progetto a lungo termine (sui giovani) o puntare subito al vertice. La lite Ranieri e Gasperini sta tutta lì ed a oggi hanno solo dato appoggio a chi aveva più seguito di pubblico.
Non hanno sposato le sue idee altrimenti avrebbero preso già un DS e affrontato il tema rinnovi
Leggere che Dybala è in dubbio per il rinnovo e sentire campane a favore del rinnovo di pellegrini a3,5 milioni annui disturba.
disturba chi non sa nemmeno che la palla è tonda…
Pellegrini ha 29 anni, è abbastanza integro, ha numeri che continuano ad essere buoni per un centrocampista; Dybala ha 32 anni, non è integro da 5/6 anni e negli ultimi due non ha combinato nulla (come trequartista lo devi valutare per goal e assist dato che non ti copre campo).
Ergo, Pellegrini può essere rinnovato a ingaggio molto ridotto (guadagna 4,5 più premi… a 2,5 lo rinnoverei); per Dybala no (da 8 dovrebbe scendere a 2. impossibile).
numeri buoni Pellegrini?
per Fabio 1974 in discussione nel calcio non è l’eta del giocatore ma la qualità.Poi se si ritiene che pellegrini abbia dellle qualita va bene cosi.Sarebbe opportuno aver visto le partite giocate almeno in questo anno per dare una valutazione.
cambiare tutto x non cambiare niente!! temo che alla fine rimarrà tutto uguale o quasi
Dipende da quanto a lungo Ryan rimarrà (in questa occasione); perché, scontando l’esigenza immediata di trovare il DS, e proprio per questo, un’elementare logica implica che decisioni di questa portata sui fine contratto vengano assunte dopo che sia finito il campionato. E con l’avallo, sempre post campionato, dell’allenatore.
come ds( se d’amico va al Milan) proporrei Tare🤣🤣🤣🤣🤣
Io seguito a pensare che Massara ancora può restare visti anche i problemi con gli altri pretendenti.
Dybala e Pellegrini, al di la della caratura tecnica dell’argentino, sono diventati protagonisti di una soap-opera che sta stancando, si dovrebbe lavorare solo sui loro potenziali sostituti da acquistare.
Per Dybala, e solo per lui, o accetta il ridimensionamento economico legato alle presenze o addio, non è complicato.
So quasi 7 anni che aspettiamo la svolta
magari Lui arriva e ci dice quando si gioca il derby…
Premetto, mio parere personale, con tutto il 💛❤️ sui rinnovi ci penserei bene, molto bene. Ma se GASP (come dicono da più fonti) non vuole smembrare va considerato, vuol dire che ha le idee chiare su tutto. Speriamo che riescano nel coincidere le aspettative di ognuno, società e entourage dei personaggi in questione e allestire nei tempi una rosa completa e profonda, sennò qui stamo sempre nel rincorrere sogni… DAJE!
Doveva essere già arrivato da una settimana viste le urgenze, non insignificanti, che bisogna risolvere. Non credo che rimandare la venuta a Roma sia un bel segnale. A meno che non pensino di risolvere il problema del DS dopo il 30 giugno e nel frattempo tirare avanti con Massara che, ovviamente, a tutto pensa tranne che a fare qualcosa per la società che lo sta per mettere alla porta.
I giocatori dello United che vanno in coppa d’Africa e bloccano Zirkzee alla Roma. Per poi portare uno dei giocatori più impattanti della nostra storia (Dati non opinioni), sliding doors da film Hollywood.
Continuo a credere che la presenza fisica della proprietà sia buona cosa ma non sbloccante. Sono andato in pensione 15 anni fa e anche a quel tempo più del 50% delle riunioni erano in video conferenza, figuriamoci loro. Quindi i problemi dei ritardi nelle decisioni hanno ben altri e più solidi motivi che la loro presenza.
Dopo Corbyn, Ryan…
Per completare la scala gerarchica, attendiamo Dan..!!
Sei anni, sei anni così..!!
Quando capiranno come gestire la Roma..??
@AndreaVe
Telefonagli e spiegare a loro come si fa l’imprenditore sportivo
Romano@
No telefonate, no videocall…
Solo in presenza…!!!
Ma, non ci sono mai… 🤷😂😂😂
Basta co le tarantelle…
Mesi e mesi a parlare del rinnovo di uno che non gioca mai perche’sempre rotto avete capito perche’non vinceremo mai niente a Roma?
Se Manna non viene è mejo per noi
Pero’ un altro da fuori no, prendessero qualcuno che conosce il nostro calcio!
per pellegrini 3 e mezzo troppi nn glieli darebbe nessuno neanche all’estero, in italia qualcuno a mala pena 1e mezzo .
Dybala se vuole firma 2 milioni pur tanti
Un ingaggio fisso di dybala a 2.5 con premi per gol assist e partite giocate io lo vedrei bene, c è l hai già in casa è forte e se gioca il 50% delle partite non lo hai pagato per il 100%.
Pellegrini è un discorso molto diverso, è un giocatore abbastanza integro ha davanti altri 3 anni di calcio di buon livello, vede la porta sa fare assist, tira le punizioni… Io a ingaggio ridotto me lo terrei eccome!
El sha non ha senso ormai è a fine carriera e gioca poco più di 20 minuti a partita
Io non rinnoverei nessuno . Via tutti questi a scadenza di contratto . Servono giocatori nuovi soprattutto integri
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.