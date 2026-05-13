LIVE! Ryan Friedkin è a Roma: rinnovi e ds, si decide il futuro del club

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Ryan Friedkin si trova già a Roma e in queste ore si decideranno molti dei punti chiave del futuro del club giallorosso, dai rinnovi dei calciatori in scadenza alla nomina del nuovo direttore sportivo. Giorni caldissimi a Trigoria per la Roma che verrà.

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ARTICOLO ORIGINALE – La Roma aspetta Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso e figlio del proprietario Dan Friedkin è atteso nella Capitale tra domani e venerdì per una visita che può diventare decisiva nella pianificazione del futuro romanista.

L’arrivo di Friedkin jr, infatti, dovrebbe dare finalmente un’accelerata ai dossier più importanti aperti a Trigoria. A partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo, tema centrale nelle ultime settimane dopo il sempre più probabile addio di Frederic Massara.

Gian Piero Gasperini aspetta di conoscere il dirigente con cui dovrà costruire la Roma della prossima stagione. I preferiti restano Giovanni Manna del Napoli (ma De Laurentiis fa muro) e Tony D’Amico, che potrebbe liberarsi dall’Atalanta, ma nelle ultime ore stanno prendendo quota le candidature di Ramon Planes e Cristiano Giaretta.

Non solo direttore sportivo. L’arrivo di Ryan Friedkin servirà anche a sbloccare definitivamente il nodo legato al futuro di Paulo Dybala. Il vicepresidente giallorosso dovrebbe infatti incontrare l’argentino e il suo entourage (ieri era presente a Trigoria il suo agente) per affrontare il tema rinnovo.

La volontà della Joya è chiara: restare alla Roma resta la priorità assoluta. Ma servirà trovare un’intesa economica sostenibile, con il club che punta a rimodulare l’attuale contratto inserendo una parte fissa più bassa e bonus legati alle presenze.

Anche Lorenzo Pellegrini aspetta novità. Il capitano giallorosso, che punta a rientrare proprio in tempo per il derby contro la Lazio, sembra vicino a un possibile rinnovo, anche in questo caso però con cifre riviste al ribasso: dagli attuali 6 milioni lordi si dovrebbe scendere a circa 3,5.

Saranno quindi giorni cruciali a Trigoria. E l’arrivo di Ryan Friedkin può rappresentare il momento della svolta per definire finalmente la Roma del futuro.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Leggo