ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini e Dovbyk tornano in gruppo e puntano il derby

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La Roma ha ripreso oggi gli allenamenti per preparare il derby, che salvo sorprese dovrebbe essere disputato lunedì sera. A Trigoria la notizia più importante arriva dall’infermeria: il gruppo giallorosso è infatti tornato finalmente al completo.

Nella seduta odierna si sono rivisti in gruppo sia Lorenzo Pellegrini che Artem Dovbyk, entrambi di nuovo a disposizione di Gasperini dopo un lungo stop. Un doppio rientro che rappresenta un segnale molto positivo a pochi giorni dalla stracittadina, soprattutto considerando le difficoltà legate agli infortuni che hanno accompagnato la squadra negli ultimi mesi.

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Per Pellegrini filtra ottimismo in vista del derby: il numero 7 giallorosso viaggia verso il recupero e punta ora a ritrovare condizione e minutaggio in tempo utile per essere convocabile. Situazione diversa invece per Dovbyk, fermo addirittura dallo scorso inverno. Il suo ritorno in gruppo resta comunque un passaggio importante, anche se servirà capire nei prossimi giorni quali saranno le sue reali condizioni fisiche e se potrà essere considerato pronto per la sfida contro la Lazio.

Al di là delle singole situazioni, però, il dato più significativo resta quello legato all’emergenza rientrata: l’infermeria giallorossa si è finalmente svuotata, permettendo allo staff tecnico di lavorare con tutta la rosa disponibile proprio nel momento più delicato della stagione.

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Redazione GR.net

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3 Commenti

  2. …guarda un pochino, come va la vita..
    comunque, tranquillamente, nun ve date pena… fate con calma, eh!
    SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤

  3. il campionato va concluso con i giocatori degli ultimi incontri. mancano due partite e non è il momento di far rientrare gente appena uscita da un lungo infortunio e quindi non ancora la cento per cento

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