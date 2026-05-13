“ON AIR!” – Bernabai: “Si sta mancando di rispetto a Massara”, Orsi: “Gasp pensi a fare sei punti, sono il minimo sindacale”, Catoni: “Derby nel giorno dello sciopero? Sono basita…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Per me il Dybala di domenica per Gasperini è la prima maglia che dà ai suoi calciatori, ancora prima di Svilar… Dybala è un ex giocatore che ha ancora un contratto da professionista. Se un giocatore gioca 1014 minuti, che sono 14 partite e mezzo, che sono il 28% delle partite, e la metà di queste le ha giocate con una gamba sola per riprendere il ritmo, significa che il Dybala vero ha giocato solo il 15% delle partite e quindi è un ex giocatore. Se hai questo problema nella rosa, i giocatori non cresceranno mai, avranno sempre di avere la ciambella di salvataggio dentro al mare. Questa è la morte di una progettazione di una squadra…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma deve prendere Nusa a sinistra, e se a destra hai il Soulè del girone di andata secondo voi Gasperini chi fa giocare? Io credo che a quel punto Dybala farebbe la panchina, magari giocando l’ultima mezzora. Per me Dybala non deve essere il titolare, deve essere il qualcosa in più. Gasperini ti chiede il suo rinnovo perchè sa che un giocatore più forte di lui non te lo prendono…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Caos calendari? Se non giocano in contemporanea, la Roma deve opporsi e pretenderlo. Il silenzio della Roma è assordante. A questo punto potrebbero spostare tutta la giornata a mercoledì prossimo, perchè non si può derogare alla contemporaneità. Tra l’altro l’incompetenza mista all’arroganza della Lega è palese, ha voluto fare un comunicato sugli orari senza essersi confrontata minimamente con la prefettura…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Soulè non avesse avuto la sfortuna della pubalgia avrebbe fatto una stagione migliore di questa e si sarebbe giocato un posto per il Mondiale. Ma la domanda da farsi è: Soulè è stato frenato dalla pubalgia, oppure è un giocatore discontinuo di suo? Anche Gasperini questa domanda se la sta ponendo. Soulè può avere mercato per età, stipendio, qualità. E a livello europeo è un giocatore noto. Se avessi la certezza che ne prendi uno davvero forte al suo posto ci ragionerei, altrimenti non me ne priverei così facilmente. Questo è un ragazzo che, oltre alle qualità che ha, ci tiene alla maglia, si è sempre speso, ha giocato anche quando non si reggeva in piedi…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “I Friedkin arrivano a Roma in ritardo. Nel momento dello scontro tra Ranieri e Gasperini qualsiasi presidente sarebbe arrivato di persona, qua invece avviene tutto con videochiamate transoceaniche. Mi chiedo che significato possa avere Massara in questo momento: di che cosa si potrà mai occupare? Secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti del professionista, bisognerebbe essere chiari nel collocarlo fuori o dentro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ryan Friedkin mi fa ammazzare dalle risate…Siamo tutti rilassati, ieri è passato il procuratore del giocatore di Dybala ma non ci stava nessuno con cui parlare… Finale di Coppa Italia? Chivu ha detto che quelli della Lazio sono più motivati: ma puoi dire una cosa del genere? E’ un’infamità. E ha detto pure che vincere la Coppa Italia non gli cambia nulla…ma siamo sicuri che si presentano questi?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “In queste ore si stanno studiando soluzioni alternative, come spostare il turno o addirittura invertirlo con l’ultima giornata, ma mi sembrano tutte soluzioni improbabili. L’errore a monte è quello della Lega. Stasera c’è una finale di coppa Italia e un turno intero agli Internazionali, con tanto di match serale. C’è sovrapposizione, eppure non mi pare si siano fatti problemi. Nel derby invece i tifosi della Lazio non ci saranno, quindi parliamo di 40 mila romanisti all’Olimpico, fra l’altro la partita se si giocasse domenica alle 12:30, la zona intorno allo stadio si libererebbe un’ora prima dell’inizio della finale di tennis, non vedo tutto questo problema di sovrapposizioni. Ma ormai l’unica soluzione è adeguarsi e giocare lunedì sera…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Ma come fai a decidere di spostare una partita così in una giornata lavorativa, e con uno sciopero generale…io rimango basita. E’ difficile anche commentare una scelta del genere. Ora spero non tocchino la contemporaneità delle gare, sarebbe una cosa grave…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Futuro Roma? Non mi aspetto niente nel breve periodo, penso che si aspetterà la fine del campionato e poi troveranno il modo di svoltare e pensare alla prossima stagione. Sento parlare di mercato dei ds più che dei calciatori, c’è una situazione in divenire e da concretizzare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma può arrivare in Champions League come in Conference, mancano due giornate dalla fine e si possono aspettare due settimane per fare i programmi. A me non sembrano degli sprovveduti. Gasperini non deve stare a pensare se c’è il ds o no, deve pensare a fare sei punti. Perchè fare sei punti è il minimo sindacale in queste due partite…”

Redazione Giallorossi.net