Totti: “Volata Champions avvincente, speriamo che qualcuna inciampi. Ritorno alla Roma? Ora non ci pensiamo…” – VIDEO!

Francesco Totti è tornato a parlare di calcio ospite dei microfoni di Sportmediaset. Sulla finale di Coppa Italia di questa sera: “Se la Lazio ha chances? È sempre una finale, si affrontano due belle squadre. L’Inter come dicono tutti è la strafavorita perché ha distrutto il campionato, arriva in un momento di forma strepitosa, quindi ora sembra favorita ma nel calcio non si sa mai”.

Sul finale di campionato e la volata Champions: “Dopo le ultime partite il campionato è avvincente, ci sono due posti Champions, io penso che chiunque possa inciampare, l’importante è che qualcuno lo faccia e la Roma riesca a vincere queste due partite”.

Su Gasperini: “Penso abbia fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo. Poi è normale che tutto quanto è successo lo mettiamo da parte, pensiamo a queste due partite, poi la società e il mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere”.

Inevitabile la domanda sul suo ritorno a Trigoria: “In questo momento non ci pensiamo. Pensiamo alla Roma e basta, che è la priorità, poi tutto quello che verrà è di conseguenza”.

Chiusura su Ranieri e sul possibile incarico di ct della Nazionale azzurra: “Non so se è vero, ma se ha la voglia e la possibilità di allenare la Nazionale ben venga. Può essere l’uomo giusto, perché no?”.

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Fonte: Sportmediaset