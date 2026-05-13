Totti: “Volata Champions avvincente, speriamo che qualcuna inciampi. Ritorno alla Roma? Ora non ci pensiamo…” – VIDEO!

Francesco Totti è tornato a parlare di calcio ospite dei microfoni di Sportmediaset. Sulla finale di Coppa Italia di questa sera: “Se la Lazio ha chances? È sempre una finale, si affrontano due belle squadre. L’Inter come dicono tutti è la strafavorita perché ha distrutto il campionato, arriva in un momento di forma strepitosa, quindi ora sembra favorita ma nel calcio non si sa mai”.
Sul finale di campionato e la volata Champions: “Dopo le ultime partite il campionato è avvincente, ci sono due posti Champions, io penso che chiunque possa inciampare, l’importante è che qualcuno lo faccia e la Roma riesca a vincere queste due partite”.
Su Gasperini: “Penso abbia fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo. Poi è normale che tutto quanto è successo lo mettiamo da parte, pensiamo a queste due partite, poi la società e il mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere”.
Inevitabile la domanda sul suo ritorno a Trigoria: “In questo momento non ci pensiamo. Pensiamo alla Roma e basta, che è la priorità, poi tutto quello che verrà è di conseguenza”.
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Chiusura su Ranieri e sul possibile incarico di ct della Nazionale azzurra: “Non so se è vero, ma se ha la voglia e la possibilità di allenare la Nazionale ben venga. Può essere l’uomo giusto, perché no?”.
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Fonte: Sportmediaset
magari
come rosa al completo ora siamo la seconda forza sel campionato! peccato x quei due mesi che sono mancati vari attaccanti e gasperini non ha trovato soluzioni
visto come hanno trattato Ranieri ci penserei meglio…e visti anche i precedenti americani…
Effettivamente non capisco cosa potrebbe fare TTT alla Roma… manda troppe frecciatine per trovare uno spiraglio per entrare. Ma non credo che lo troverà… Se fosse stato considerato dai Friedkin già lo avevano inserito.
Un giorno torna alla Roma, un altro forse, un altro no, un giorno come DS, un altro come simbolo del centenarian, un altro come incrementare la vendita magliette. Non se ne può più!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.