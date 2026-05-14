Dyba-qua: si tratta il rinnovo, intesa vicina

Giornata importante a Trigoria, dove è atteso l’arrivo di Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso è sbarcato a Roma già nella giornata di ieri e oggi incontrerà Gasperini e Massara per fare il punto sulle strategie future del club, tra rinnovi, conferme e addii.

Uno dei temi principali sarà inevitabilmente quello legato a Paulo Dybala. Nonostante Massara sia ormai vicino all’uscita, il direttore sportivo continua infatti a lavorare sul rinnovo dell’argentino, anche se per arrivare alla fumata bianca sarà fondamentale l’intervento diretto di Ryan Friedkin.

La volontà di Dybala resta quella di continuare la sua avventura nella Capitale. L’attaccante si trova bene a Roma e, almeno per il momento, le proposte arrivate dall’estero non sono state considerate particolarmente convincenti. Tra queste c’è anche quella del Boca Juniors, giudicata però troppo bassa dal punto di vista economico: il club argentino avrebbe messo sul tavolo circa un milione di euro a stagione più bonus.

A spingere per la permanenza del numero 21 c’è anche Gasperini, deciso a trattenerlo ancora al centro del progetto giallorosso. Per trovare l’accordo definitivo, però, servirà sistemare la parte economica del nuovo contratto. L’ipotesi attualmente discussa sarebbe quella di una base fissa intorno ai due milioni di euro annui, con ulteriori bonus legati a rendimento e obiettivi.

Nel summit previsto oggi si parlerà anche di altri casi importanti. Gasperini starebbe infatti insistendo per la permanenza sia di Lorenzo Pellegrini che di Zeki Çelik, due profili che il tecnico considera ancora utili alla squadra. Destinato invece all’addio Stephan El Shaarawy: con l’esterno, infatti, non sarebbe mai stata avviata una vera trattativa per il rinnovo.

Fonte: Il Romanista