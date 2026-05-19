La scelta di Dan: la Roma a Friedkin jr

“La Roma a Ryan”. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per raccontare il momento della società giallorossa e soprattutto il ruolo sempre più centrale assunto da Ryan Friedkin nella gestione del club prima e dopo il derby vinto contro la Lazio.

Il vicepresidente romanista è stato uno dei protagonisti del weekend giallorosso. Ha vissuto il derby accanto alla squadra, ha parlato ai giocatori prima della partita e ha festeggiato insieme a Gasperini e al gruppo una vittoria che ha riportato la Roma al quarto posto e a un passo dalla Champions League.

Secondo il quotidiano romano, la scelta di Dan Friedkin è ormai chiara: affidare sempre di più il futuro della Roma proprio a suo figlio Ryan, diventato il riferimento operativo del nuovo progetto sportivo.

Dal nuovo direttore sportivo al mercato estivo, passando per i rinnovi e la programmazione tecnica, sarà Friedkin Junior a guidare le prossime mosse della società insieme a Gasperini. Il tecnico, intanto, aspetta rinforzi soprattutto nel reparto offensivo, considerato prioritario per costruire una squadra più profonda, rapida e competitiva. Prima però bisognerà sciogliere il nodo del nuovo ds, con il casting ancora aperto dopo il no del Napoli per Giovanni Manna.

Tutto però passa inevitabilmente dall’ultima partita della stagione. Domenica sera la Roma sarà impegnata a Verona in una sfida che può riportare i giallorossi in Champions League dopo sette anni di assenza. Un traguardo che avrebbe un peso enorme anche nella costruzione della nuova squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, il piano dei Friedkin è infatti quello di alzare ulteriormente il livello della Roma in vista del centenario del club: non soltanto una squadra capace di tornare stabilmente tra le grandi d’Italia, ma anche una formazione pronta a competere nell’élite del calcio europeo.

Nel progetto del futuro rientrerebbe anche il ritorno di Francesco Totti in società, altro tema destinato a diventare centrale subito dopo la fine del campionato. Intanto resta aperta anche la questione Paulo Dybala. Il rinnovo dell’argentino continua a essere una priorità del club e la fumata bianca dovrebbe arrivare solo al termine della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport