Roma, il quarto posto cambia tutto: strategie e mercato, il nuovo piano

La Champions League può cambiare completamente il futuro della Roma. Non soltanto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto economico e progettuale. Il quarto posto conquistato dopo il derby contro la Lazio ha infatti aperto ai giallorossi uno scenario totalmente diverso rispetto a quello che sembrava possibile soltanto poche settimane fa.
Come scrive il Corriere della Sera, arrivare quarti invece che sesti garantirebbe già nell’immediato un impatto positivo sul bilancio del club. Soltanto il piazzamento finale porterebbe circa 2,5 milioni di euro in più nelle casse romaniste, a cui andrebbero aggiunti almeno altri 5 milioni derivanti dai bonus degli sponsor.
Ma il vero salto arriverebbe con la qualificazione alla Champions League. La sola partecipazione garantirebbe infatti introiti stimati intorno ai 45 milioni di euro, cifra destinata poi a crescere ulteriormente tra risultati, ranking, premi UEFA e incassi da stadio. Solo per le quattro partite casalinghe della fase iniziale, la Roma potrebbe incassare circa 15 milioni di euro dal botteghino, confermando quanto il ritorno nell’élite europea cambierebbe le prospettive economiche del club.
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Secondo il Corriere della Sera, la necessità di fare plusvalenze resterebbe comunque centrale anche in caso di Champions. La cessione di due giocatori importanti continua infatti a essere la strada principale per sistemare definitivamente i conti entro il 30 giugno. Esiste però anche un piano alternativo. La Roma starebbe valutando la possibilità di sacrificare un solo grande titolare compensando poi con altri ricavi e con cessioni minori. Tra i nomi che potrebbero rientrare in questo tipo di operazioni c’è anche quello di Ziolkowski.
La vera differenza arriverebbe però dopo. Con i ricavi della Champions, infatti, il club avrebbe finalmente la forza economica per sostituire adeguatamente eventuali partenze e rinforzare concretamente la rosa a disposizione di Gasperini. Le priorità individuate sarebbero già abbastanza chiare: un esterno offensivo di alto livello sulla sinistra e un giocatore di fascia, preferibilmente mancino, capace di garantire qualità e spinta nel sistema del tecnico giallorosso.
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Fonte: Corriere della Sera
si va tutto bene…ma comprate i giocatori a gasperini e non scherziamo
Ieri sera ho visto Arsenal che si giocava la PREMIER contro il già retrocesso Burnley giocare in CASA all’emirates stadium..
Ha vinto con fatica con un misero calcio d’angolo…
Non conta la classifica, speriamo che Gasp gli dia la giusta concentrazione…
Non è ancora finita domenica ci vuole impegno massimo e cattiveria
Sarò un po’ “pessimista”, ma prima di scrivere certe cose aspetterei la fine del campionato. Ci mancano ancora 90min e quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, ora sembra un traguardo raggiungibile. Ho paura del sistema calcio però…e che il Verona faccia la partita della vita, come ha fatto il Parma. Ma la cosa che più mi preoccupa sarà l’arbitraggio. Spero che oltre alle gambe allenino anche la testa per questa ultima tappa! Daje Roma!
Lo ripeto ma vendere Ziółkowski sarebbe una grande ca**ata. Guarda Huisen che almeno non era nostro ma qua abbiamo uno dei migliori talento in difesa in Europa…
Una società seria e che ha ambizioni non può vendere Ziółkowski per rinnovare Celik.. 😬
Il problema non è la società, il problema è che Gasperini non lo vede proprio. Il giocatore è molto richiesto e giustamente vuole andare dove lo fanno giocare in pianta stabile. Quindi a questo punto, ove arrivi una grossa offerta nell’ordine dei 20 milioni, conviene anche a noi per poter rispettare l’accordo con l’UEFA senza dover cedere titolari.
Binario morto Celik speriamo che vada altrove. Indipendentemente dalla cessione o meno di Ziocoso.
E’ vero ma poi lo hanno monetizzato anche bene direi….non esiste una ricetta corretta….e non contano solo gli aspetti sportivi…..purtroppo…..oggi si pagano anche le scuole calcio…. una vergogna…..
Ok Ziolkowski va tenuto, ma il rinnovo si Celik aiuterebbe, non il contrario.
Senza Celik ti manca un altro esterno di fascia/braccetto di difesa che dovresti comprare.
Il turco è l’unico insieme a Ndika a beneficiare ancora del bonus fiscale decreto crescita, il che vuol dire che 3 mln netti a lui al lordo costerebbero 4 mln, come lo stipendio lordo di un giocatore che guadagna 2 mln netti.
Anche ieri Zeki ha mostrato la sua utilità, scalando in difesa dopo l’uscita di Evan.
Da rinnovare.
anche a me piace però i dubbi nascono dal fatto che all inizio lo fece giocare, poi è sparito completamente dai radar… quindi sono 2 le opzioni … o il Gasp crede in lui e vuole farlo crescere perché non ritiene ancora pronto oppure non ritiene le sue qualità adatte al suo gioco … nella prima ipotesi giusti tenerlo, nella seconda è inutile avere un giocatore che non scenderà mai in campo … o si seguono le direttive dell allenatore oppure meglio cambiarlo
adesso siamo quarti ma manca ancora una partita… non guardiamo la classifica e testa al Verona…
La qualificazione alla Champions non c’entra nulla col FPF, gli introiti arriverebbero ad accordo con l’UEFA già scaduto, in un senso o nell’altro, a meno che non si decida di posticipare l’uscita al prossimo anno.
Che possano pagare una multa come hanno fatto gli anni scorsi è un’ ipotesi che non viene proprio contempla eh?
A Verona sarà durissima. Pensiamo a vincere quella partita e poi a fare programmi futuri.
Dal 26 in poi abbiamo tutto il tempo che vogliamo per fare calcio mercato.
ragazzi c’è il Verona… poi parlamo
Le priorità OK Trequartista Sx + Esterno Mancino a Sx MA ci aggiungerei anche un bel Mediamo come Paredes e cioè aggressivo ma con qualità e che detti i tempi di gioco. Ormai fa parte del passato ma per me Leandro in questo gruppo ci poteva stare…. Poi tutto il resto dipenderà dalle cessioni.
Una societa’ veramente seria, non si priva di ragazzi che rappresentano il futuro! Il polacco e’ fortissimo, perche’ venderlo? Allora giustamente come dice qualcuno, non si rinnova, almeno a certe cifre, il contratto ad un Celik, per esempio , se proprio devo vendere, vendo un Angelino, anche se ci fai poco,ma gente di 20 anni no! Alla squadra attuale mancano tre elementi poi bisogna guardare di piu’ alla Primavera, Gasperini e’ bravo anche in questo!!I prestiti tutti via!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.