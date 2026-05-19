Roma, il quarto posto cambia tutto: strategie e mercato, il nuovo piano

La Champions League può cambiare completamente il futuro della Roma. Non soltanto dal punto di vista sportivo, ma soprattutto economico e progettuale. Il quarto posto conquistato dopo il derby contro la Lazio ha infatti aperto ai giallorossi uno scenario totalmente diverso rispetto a quello che sembrava possibile soltanto poche settimane fa.

Come scrive il Corriere della Sera, arrivare quarti invece che sesti garantirebbe già nell’immediato un impatto positivo sul bilancio del club. Soltanto il piazzamento finale porterebbe circa 2,5 milioni di euro in più nelle casse romaniste, a cui andrebbero aggiunti almeno altri 5 milioni derivanti dai bonus degli sponsor.

Ma il vero salto arriverebbe con la qualificazione alla Champions League. La sola partecipazione garantirebbe infatti introiti stimati intorno ai 45 milioni di euro, cifra destinata poi a crescere ulteriormente tra risultati, ranking, premi UEFA e incassi da stadio. Solo per le quattro partite casalinghe della fase iniziale, la Roma potrebbe incassare circa 15 milioni di euro dal botteghino, confermando quanto il ritorno nell’élite europea cambierebbe le prospettive economiche del club.

Secondo il Corriere della Sera, la necessità di fare plusvalenze resterebbe comunque centrale anche in caso di Champions. La cessione di due giocatori importanti continua infatti a essere la strada principale per sistemare definitivamente i conti entro il 30 giugno. Esiste però anche un piano alternativo. La Roma starebbe valutando la possibilità di sacrificare un solo grande titolare compensando poi con altri ricavi e con cessioni minori. Tra i nomi che potrebbero rientrare in questo tipo di operazioni c’è anche quello di Ziolkowski.

La vera differenza arriverebbe però dopo. Con i ricavi della Champions, infatti, il club avrebbe finalmente la forza economica per sostituire adeguatamente eventuali partenze e rinforzare concretamente la rosa a disposizione di Gasperini. Le priorità individuate sarebbero già abbastanza chiare: un esterno offensivo di alto livello sulla sinistra e un giocatore di fascia, preferibilmente mancino, capace di garantire qualità e spinta nel sistema del tecnico giallorosso.

Fonte: Corriere della Sera