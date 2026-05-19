“ON AIR!” – Rossi: “Non trasformiamo Verona-Roma nella scalata dell’Everest”, Torri: “Partita complicata sotto l’aspetto psicologico”, Piacentini: “D’Amico ds sarebbe un upgrade clamoroso”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Non facciamo diventare Verona-Roma come la scalata dell’Everest, è una partita alla nostra portata. Il giocatore che aveva dato equilibrio al Verona era Gagliardini, e sarà squalificato. Questa ultima giornata manco dovremmo portarla in panchina, nel momento in cui la vinci l’unico dubbio è se sei arrivato terzo o quarto. Ma anche se arrivassero risultati positivi, non potresti rilassarti, anzi, sarebbe molto pericoloso se arrivassero risultati positivi dagli altri campi…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io dico che il ds della Roma sarà D’Amico. Se la Ropma dovesse raggiungere la Champions sarebbe più appetibile anche per un direttore sportivo oltre che da calciatore. Vista la situazione che c’è al Milan, D’Amico potrebbe preferire la Roma. Sarebbe un upgrade clamoroso…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gli sta dicendo male male male a qualcuno…odiano Gasperini, e lui vince il derby, schifano Mourinho che ci ha fatto vincere una coppa dopo anni, e va al Real Madrid, e per di più forse torna pure Totti…mamma mia quanto gli dice male! Gasperini grazie all’autogol di Ranieri è riuscito a prendersi la Roma, a riprendersi la squadra, perchè Friedkin voleva venderli tutti, ha ricompattare la squadra e ad accentrare il potere. Non c’era riuscito Mourinho, c’è riuscito lui, è incredibile. Mi dispiace per Ranieri, gli è partita la brocca, chissà come mai…”
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Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini a Bergamo è stato capace di cambiare, l’importante è la capacità di individuare i profili giusti: puoi anche permetterti di cedere, ma poi devi saper comprare tenendo il livello sempre più alto. Ora devi arrivare a quel livello di forza, che ti permette di fare mercato anche vendendo alcuni pezzi importanti ma tenendo alta la competitività, giocando la Champions e provando a infilarti nella corsa al vertice di un campionato dove ti puoi infilare tranquillamente, perchè non esiste più una dominatrice assoluta…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il prossimo anno non ci si può nascondere. Quest’anno Gasperini ha avuto, ma il prossimo anno tutti si dovranno prendere le proprie responsabilità a cominciare dall’allenatore e portare la Roma a competere per il vertice. Il mio sarà un tormentone: non esiste arrivare il primo settembre con Gasperini scontento perchè non gli hanno preso l’esterno o la seconda punta. La prossima estate deve essere quella giusta per mettergli in mano una squadra in grado di competere per il vertice…”
Piero Torri (Manà Manà Sport): “Il Verona è una squadra che ha anche dei valori, ha dei giocatori interessanti come ad esempio Belghali, che io penserei di prendere. Io il Verona lo faccio passare come il PSG, perchè le partite vanno giocate tutte…l’avete visto ieri l’Arsenal contro il Burnley? Ha vinto 1 a 0 soffrendo come pazzi, i tifosi allo stadio si stavano sentendo male…Non scherziamo, la Roma non ha ancora fatto niente, e quella di domenica è una partita seria, complicata anche dal punto di vista psicologico perchè sei costretto a vincere…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le assenze mi preoccupano sempre, ma la Roma è riuscita a sorpassare la Juve e ora devi vincere l’ultima, penso che ci sia tutto per poterlo fare. Si pensava alla Conference fino a qualche giorno fa, io mi sentivo male solo a pensarci. Ora l’hai sfangata, devi andare in Champions e basta…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Mo ricomincia la settimana del pianto…e ho detto tutto. La Roma che non vince a Verona è impossibile, ma quando mai…Capisco che dopo 15-20 anni che la Roma non va in Champions c’è tensione, ma non vi preoccupate dai, andrà tutto bene…”
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Redazione Giallorossi.net
Rosicando Orsi non se da’ pace… una confezione gigante de Malox può aiutare. poi tra Malox e Malen è un attimo.
Io boh, Orsi ha 66 anni, non so come possa fare il bambino di 6. Se fosse un po’ sportivo ci farebbe bella figura, così fa solo cascare le braccia.
Io non ho paura del Verona. Ho paura del “brand” da salvare. L’intervista post Fiorentina a Spalletti è stata penosa, Luciano non riusciva a guardare la telecamera, giochicchiava con la bottiglietta. Credo che Elkann gli abbia fatto un ca**iatone di magnitudo 9,3, era devastato.
Ecco, questo mi spaventa. Avete visto il bilancio della iuve?
Non capisco tutto questo pessimismo, convinto più che mai della Champion e di GASP… Mi preoccupa l’ atbitraggio per favorire qualcuno (come al solito…) tipo i gobbi… 💛❤️
Orsetto de papà me fai tenerezza!
quanto vedrei bene Neymar alla Roma….🔥
E’ partita la supergrattata dopo aver letto il commento di Nando Orsi!
Grattamose… Nando Orsi gatto nero !!
Ma questo Nando Orsi e’ il Nando Orsi laxxxle? Perche’ se cosi’ fosse, e’ imbarazzante ogni giorno leggere i suoi interventi in un canale della Roma. Se non fosse lui, bloccatelo ugualmente perche’ e’ veramente inutile e frustrante.
Orsi la Roma è andata in CL nel 2018-2019 (se non sbaglio) non 15-20 anni fa! Rosicare troppo fa male.
Orsi c’ha sempre na caramellina al miele in bocca quando parla di noi… porello…
Orsi,ma sei proprio rosicone:-)))))
Orsi, che pena.
Fai che passano i minuti e non riesci a segnare, le occasioni latitano e quelle poche che hai le spari sul portiere. Prendi un contropiede e segnano loro. Poi voglio vedere se non diventa l’everest. Sarà durissima, ci sarà bisogno di tanta concentrazione e cattiveria. Niente c.te a centrocampo tipo Hermoso a parma. Ovvio che ce la possiamo fare ma sarà tutto il contrario di una partita semplice dall’esito segnato.
se vabbe, alla mezz’ora vinciamo 3 a 0
Orsi: 15/20 anni? forse pensava agli anni che ha passato la sua squadretta in B, studierei il fegato di Orsi e Dicanio, potrebbero trovare la soluzione a tanti problemi, impossibile con cosi tanto rosicamento continui a funzionare. Di alcuni opinionisti pigiamati studierei il cervello per capire come può funzionare nel vuoto cosmico.
orsi la Roma in Champions c’è stata in pianta stabile dimentichi Roma Barcellona 3-0 x poi in semifinale sai com’è andata quella partita dove era la Roma a domani verso qualificare se non ci avessero ostacolato palesemente andata e ritorno
x quanto riguarda il pianto c’è un muro dove avete iniziato a piangere e continuerete a farlo x molto tempo
Comeee??? 15-20 anni che la Roma non va in Champions??? Ma la semifinale giocata in Champions nel 2018, quindi otto anni fa dove la mettiamo?
povero orsi, ormai ha il cervello in pappa
Orsi 15/20 anni che la Roma non va in Champion ti stai confondendo un pochino è vero che sono 7 anni non 15/20, quelli ci arriverà la tua Lazio tranquillo
an vedi come rosica nando….stanno tutti appollaiati a gufa’!!!!! sgrat sgrat sgrat, grattamose. che miseri che sono per poter campare devono buttare melma senza neanche prendere la mira, na volta di qua’ n altra de la’, il primo scemo so’ io che li leggo
Sgrat Sgrat
Nandone non mollare, ti vogliamo bello carico cosi.
Si va a giocare a pallone non in guerra!!! Rompiamo la maledizione che ci vede fare passi falsi dopo recuperi importanti!!! Loro non faranno catenacci perchè non hanno nulla da perdere oramai e giocheranno a viso aperto ed è buon per noi. Domenica vorremmo tanto divertirci e gioire !!! Forza Roma la Roma alè.
un caro saluto a orsi da tutti noi romanisti e da Mancini che lo saluta due volte!!
ragazzi per favore lancio una petizione per fare uscire orsi da questo canale, non è possibile ma cos’è masochismo??
abbiamo bisogno di uno iettatore??
Anche meno grazie!
anvedi come balla Nando
Un piccolo appunto… Il Genoa in casa ha dato i 3 punti a Napoli, Juve, Milan e Como.. A noi li ha tolti,complimenti alla squadra di De Rossi… Il prossimo anno l’attendiamo al varco!
Ma come fanno a infastidirvi personaggi “surreali” come Orsi o Dicagno. Io personalmente li trovo patetici. Il loro unico scopo nella vita è parlare male della Roma, ma lo fanno in un modo, talmente poco intelligente, che non riescono, minimamente , a suscitare, in me , nessun senso di fastidio. Mettetece pure il fatto che la loro squadretta ultimamente non è che dia loro tutte ste soddisfazioni, incattivendoli ancora di più.Ma alla fine….sempre du macchiette rimangono.
Più che Orsi lo chiamerei Abbacchi
Orsi Cani Gatti, Miele Burro e Marmellata, Ambu, Terno, Quaterna Cinquina e Tombola
Ragazzi, mi consigliate un buona pomata per le parti intime? Dopo la gufata clamorosa di Orsi, a forza di grattarmi mi si sono quasi staccate…..
Rossi il solito: dice che domenica è facile ma se va qualcosa storto , facciamo le corna, è pronto a buttare merxa sulla Roma. Torri parlavi così pure prima del Parma e del derby e poi sei salito sul carro! La Ferrazza ancora in ferie?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.