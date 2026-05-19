“ON AIR!” – Rossi: “Non trasformiamo Verona-Roma nella scalata dell’Everest”, Torri: “Partita complicata sotto l’aspetto psicologico”, Piacentini: “D’Amico ds sarebbe un upgrade clamoroso”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Non facciamo diventare Verona-Roma come la scalata dell’Everest, è una partita alla nostra portata. Il giocatore che aveva dato equilibrio al Verona era Gagliardini, e sarà squalificato. Questa ultima giornata manco dovremmo portarla in panchina, nel momento in cui la vinci l’unico dubbio è se sei arrivato terzo o quarto. Ma anche se arrivassero risultati positivi, non potresti rilassarti, anzi, sarebbe molto pericoloso se arrivassero risultati positivi dagli altri campi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io dico che il ds della Roma sarà D’Amico. Se la Ropma dovesse raggiungere la Champions sarebbe più appetibile anche per un direttore sportivo oltre che da calciatore. Vista la situazione che c’è al Milan, D’Amico potrebbe preferire la Roma. Sarebbe un upgrade clamoroso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gli sta dicendo male male male a qualcuno…odiano Gasperini, e lui vince il derby, schifano Mourinho che ci ha fatto vincere una coppa dopo anni, e va al Real Madrid, e per di più forse torna pure Totti…mamma mia quanto gli dice male! Gasperini grazie all’autogol di Ranieri è riuscito a prendersi la Roma, a riprendersi la squadra, perchè Friedkin voleva venderli tutti, ha ricompattare la squadra e ad accentrare il potere. Non c’era riuscito Mourinho, c’è riuscito lui, è incredibile. Mi dispiace per Ranieri, gli è partita la brocca, chissà come mai…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini a Bergamo è stato capace di cambiare, l’importante è la capacità di individuare i profili giusti: puoi anche permetterti di cedere, ma poi devi saper comprare tenendo il livello sempre più alto. Ora devi arrivare a quel livello di forza, che ti permette di fare mercato anche vendendo alcuni pezzi importanti ma tenendo alta la competitività, giocando la Champions e provando a infilarti nella corsa al vertice di un campionato dove ti puoi infilare tranquillamente, perchè non esiste più una dominatrice assoluta…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il prossimo anno non ci si può nascondere. Quest’anno Gasperini ha avuto, ma il prossimo anno tutti si dovranno prendere le proprie responsabilità a cominciare dall’allenatore e portare la Roma a competere per il vertice. Il mio sarà un tormentone: non esiste arrivare il primo settembre con Gasperini scontento perchè non gli hanno preso l’esterno o la seconda punta. La prossima estate deve essere quella giusta per mettergli in mano una squadra in grado di competere per il vertice…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Il Verona è una squadra che ha anche dei valori, ha dei giocatori interessanti come ad esempio Belghali, che io penserei di prendere. Io il Verona lo faccio passare come il PSG, perchè le partite vanno giocate tutte…l’avete visto ieri l’Arsenal contro il Burnley? Ha vinto 1 a 0 soffrendo come pazzi, i tifosi allo stadio si stavano sentendo male…Non scherziamo, la Roma non ha ancora fatto niente, e quella di domenica è una partita seria, complicata anche dal punto di vista psicologico perchè sei costretto a vincere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le assenze mi preoccupano sempre, ma la Roma è riuscita a sorpassare la Juve e ora devi vincere l’ultima, penso che ci sia tutto per poterlo fare. Si pensava alla Conference fino a qualche giorno fa, io mi sentivo male solo a pensarci. Ora l’hai sfangata, devi andare in Champions e basta…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mo ricomincia la settimana del pianto…e ho detto tutto. La Roma che non vince a Verona è impossibile, ma quando mai…Capisco che dopo 15-20 anni che la Roma non va in Champions c’è tensione, ma non vi preoccupate dai, andrà tutto bene…”

Redazione Giallorossi.net