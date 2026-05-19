Calciomercato Roma, sondaggio per Pinamonti: Gasp lo vuole come vice-Malen

La Roma comincia a muoversi concretamente per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo sarà infatti uno di quelli destinati a cambiare maggiormente durante il mercato estivo, con Gian Piero Gasperini che aspetta rinforzi per avere più soluzioni e maggiore profondità davanti.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 destinato con ogni probabilità a lasciare il Sassuolo nei prossimi mesi. La Roma avrebbe già preso informazioni sul centravanti italiano, valutando la situazione legata al suo futuro e ai margini di una possibile operazione estiva.

Pinamonti ha un contratto in scadenza nel 2027, ma attorno al suo nome si starebbe muovendo parecchio mercato. Oltre ai giallorossi, infatti, anche il Napoli sarebbe tra le società interessate all’attaccante.

L’idea della Roma è quella di aggiungere un altro centravanti da affiancare a Malen nella nuova struttura offensiva pensata da Gasperini per la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente anche dal piazzamento finale in campionato e dall’eventuale qualificazione alla Champions League, che cambierebbe radicalmente il budget e le strategie di mercato del club giallorosso.

Fonte: Tuttomercatoweb.com