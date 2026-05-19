Calciomercato Roma, sondaggio per Pinamonti: Gasp lo vuole come vice-Malen

La Roma comincia a muoversi concretamente per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo sarà infatti uno di quelli destinati a cambiare maggiormente durante il mercato estivo, con Gian Piero Gasperini che aspetta rinforzi per avere più soluzioni e maggiore profondità davanti.
Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso ha effettuato un sondaggio per Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 destinato con ogni probabilità a lasciare il Sassuolo nei prossimi mesi. La Roma avrebbe già preso informazioni sul centravanti italiano, valutando la situazione legata al suo futuro e ai margini di una possibile operazione estiva.
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Pinamonti ha un contratto in scadenza nel 2027, ma attorno al suo nome si starebbe muovendo parecchio mercato. Oltre ai giallorossi, infatti, anche il Napoli sarebbe tra le società interessate all’attaccante.
L’idea della Roma è quella di aggiungere un altro centravanti da affiancare a Malen nella nuova struttura offensiva pensata da Gasperini per la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente anche dal piazzamento finale in campionato e dall’eventuale qualificazione alla Champions League, che cambierebbe radicalmente il budget e le strategie di mercato del club giallorosso.
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Fonte: Tuttomercatoweb.com
lasciamo perdere
chi ha fatto il sondaggio? chi ha preso informazioni? Massara che danno tutti in partenza? o il nuovo D.S. che lavora già per la Roma? è inutile che sparate nomi a caso se prima non risolvete la telenovela D.S. , poi non credo che Gasperini come vice Malen chiede Pinamonti, troppa differenza tra I due. Forza Roma
Beh certo un top player viene qui per non giocare…..ma come fate solo a pensarlo ????? Magari un bel centravanti da 20/30 milioni si accomoda in panchina? E poi vedrete che Pinamonti costerà almeno 20 milioni.Per fare da riserva ad un super titolare come Malen puoi prendere un giovane prospetto e nemmeno troppo conosciuto o un giocatore buono ma a fine carriera senza coprirlo d’oro……appunto c’è chi fa’ il DS e noi no…..
Ma che c’è dobbiamo fa con pinamonti in Champions, pensate ad acquisti di livello senza
sopratutto toccare la rosa attuale che va ancora migliorata, esterno forte salta uomo e rapido, un attaccante alla Joao Pedro per accoppiare a Malen, centrocampista top da affiancare a Koné, è un laterale sinistro forte al posto di quella sola di celik, Così stiamo apposto 🙏
pinamonti va bene se bisogna salvarsi spero di sentire altri nomi accostati alla Roma sennò mi viene la depressione
Con tutto il rispetto va bene per la Lazio
Carta bianca al nostro condottiero. OK
Ogni anno è una tassa, peggio del Settlement Agreement
In realtà al momento ne abbiamo 2 di vice Malen-
prendiamo un terzo prima di aver piazzato gli altri, sempre che si voglia farlo?
Da qui ai mondiali verranno fuori i soli 185 nomi,
poi durante i mondiali appena qualche carneade farà un gol o un assist:
roma, milan, inter, napoli, real madrid, psg, ostia mare, boston celtics e NY yankees si precipitano sul giocatore.
sarà un’estate lunga.
Procuratore guarda caso Beppe Riso ormai sempre più burattinaio del mercato della Roma, Pinamonti va bene per la serie B no per la Roma che deve andare in Champions
Come terza scelta sarebbe perfetto, perché se fosse lui il cambio di Malen, speriamo per giocare la champions, mi sembra poco ……
Potrebbe essere buono ma c’è da dire anche che abbiamo Dovbyk che sicuramente non lo prende nessuno,forse in prestito anche perché se si trova chi lo vuole comprare ci si fa minusvalenza, quindi speriamo di recuperarlo bene
ma perfavore posa il fiasco
in Champions con pinamonti spero sia una fake news
Per carità piuttosto meglio lanciare un giovane
Hai comunque Dobvik, Robihno Vaz e Arena: Pinamonti ci sta, a due lire
A questo punto allora proverei per Scamacca, che è un’alternativa a Malen per il gioco aereo che non è proprio il suo pezzo forte…
se facciamo la conference ok
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.