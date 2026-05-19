Stadio Roma, inviata la PEC per avviare la conferenza dei servizi: parte l’iter finale

La Roma accelera sul nuovo stadio di Pietralata. Come riportato dal portale on line de Il Messaggero, pochi minuti fa il club giallorosso ha inviato una Pec al Commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, l’ingegner Massimo Sessa, chiedendo ufficialmente l’avvio del procedimento per la conferenza di servizi decisoria e del procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) relativo al progetto del nuovo impianto.
Un passaggio considerato fondamentale nell’iter che dovrà portare al via libera definitivo per l’inizio dei lavori. Dopo la richiesta della società partiranno adesso le convocazioni dei vari soggetti coinvolti nel procedimento. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, la prima seduta della conferenza di servizi dovrebbe essere fissata già nel corso della prossima settimana.
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La conferenza entrerà nel dettaglio di tutte le tavole progettuali e, normalmente, può avere una durata fino a 90 giorni. È prevista anche un’unica possibilità di proroga di massimo 30 giorni nel caso in cui vengano richiesti approfondimenti o integrazioni progettuali.
Parallelamente verrà avviata anche la procedura di valutazione dell’impatto ambientale (Via), altro passaggio decisivo nell’iter burocratico del progetto. Conferenza di servizi e Via confluiranno poi nel Paur, il provvedimento autorizzatorio unico regionale che rappresenterà il passaggio finale necessario per ottenere il via libera definitivo all’apertura del cantiere del nuovo stadio della Roma.
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Fonte: ilmessaggero.it
Ho Paur che ci saranno altri intoppi… Me lo sento.
Formiche strane ne sono state avvistate? Pozzanghere da spacciare per zone umide? L’ex sfasciacarrozze aveva una struttura che la Soprintendenza ritiene di valore artistico?
Me sento Malen.
il totale dei passaggi burocratici ha un limite che tende sempre a infinito
Stadio della Roma: la prima volta che ne ho sentito parlare, portavo i calzoncini corti
e giocavo con le figurine.
Ora sono diventato un ometto e sto ancora qua che aspetto…
T…i de tutti se po di’?
Odiati anche da chi dovrebbe garantire che la AS ROMA cresca sempre di più,
ostacolati da un ostracismo che non trova riscontri da nessuna altra parte.
Vergogna!
FRS
😏⏳ ” se lo dice trullo” ..
i comitati no-stadio hanno presentato reclamo urgente al TAR in quanto il font non va bene, il colore del testo neanche, e non c’è una copia in romanesco tipo sonetto del Belli.
Carlo Roma non è solo il centro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.