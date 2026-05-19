Giudice sportivo: una giornata di squalifica a Wesley, anche Gagliardini salta Verona-Roma

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37esima giornata di Serie A e, per quanto riguarda la Roma, la notizia principale riguarda Wesley. L’esterno brasiliano, espulso nel finale del derby contro la Lazio dopo il parapiglia con Nicolò Rovella, è stato squalificato per una giornata e salterà dunque la trasferta decisiva contro l’Hellas Verona.

Per Wesley il campionato termina quindi in anticipo. Oltre alla squalifica, il calciatore giallorosso dovrà pagare anche un’ammenda da 10mila euro “per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze”, si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A. Stessa identica sanzione anche per Nicolò Rovella, coinvolto nello stesso episodio. Salterà Verona-Roma anche Gagliardini, squalificato dopo il giallo rimediato contro l’Inter domenica scorsa.

Arrivano inoltre novità anche sul fronte diffidati. Mario Hermoso e Stephan El Shaarawy entrano infatti ufficialmente in diffida: il difensore spagnolo ha raggiunto la nona ammonizione stagionale, mentre il Faraone è arrivato alla quarta. Attenzione anche alla situazione di Gianluca Mancini. Il capitano giallorosso resta a rischio squalifica e, in caso di ammonizione contro il Verona, scatterebbe automaticamente lo stop disciplinare per la prima di campionato della prossima stagione.

Infine multa anche per la Roma. Il club giallorosso è stato sanzionato con 2mila euro di ammenda “per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco”.

Redazione GR.net