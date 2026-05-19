Gasperini e il siparietto con il tifoso al bar: “Mister, mi sono tenuto liberi i martedì sera…”

Roma sogna la Champions League e ormai l’entusiasmo si respira forte in città, anche davanti a un caffè al bar. Lo racconta oggi il giornalista Stefano Carina de Il Messaggero, ospite dei microfoni di Radio Radio, svelando un simpatico aneddoto che vede protagonista Gian Piero Gasperini all’indomani del derby vinto contro la Lazio.
Il tecnico giallorosso, che abita ai Parioli, ieri mattina si sarebbe fermato a fare colazione in un bar del quartiere quando è stato riconosciuto da un tifoso romanista. Dopo il classico saluto, il sostenitore avrebbe scherzato con l’allenatore dicendogli: “Guarda mister che io il prossimo anno mi sono tenuto liberi il martedì e il mercoledì sera”. Un chiaro riferimento alla Champions League, che la Roma adesso vede davvero a un passo dopo il sorpasso completato sulla Juventus.
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A quel punto un divertito Gasperini avrebbe risposto facendo immediatamente gli scongiuri, quasi a voler frenare l’entusiasmo e tenere alta la concentrazione in vista dell’ultima decisiva partita contro il Verona. La scena si sarebbe poi conclusa con un gesto molto apprezzato dal tifoso: il tecnico ha infatti pagato personalmente la colazione al sostenitore giallorosso.
Un episodio semplice ma significativo, che racconta perfettamente il clima che si respira in città in questi giorni. Roma si è riaccesa attorno alla squadra e, soprattutto, attorno al suo allenatore. Arrivato tra dubbi e diffidenza, Gasperini è riuscito in pochi mesi a creare un legame fortissimo con la tifoseria romanista, trascinata ora dal sogno di un ritorno in Champions che manca da sette anni.
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Redazione Giallorossi.net
può non essere simpatico a tutti, ha i suoi trascorsi, ha fatto tanti errori anche da noi sia come tecnico che come uomo azienda, ma una cosa bisogna riconoscergli che ha una grande personalità e convinzione cioè quelle 2 cose che sono fondamentali per allenare a Roma. A questo punto mi auguro che il suo risultato migliore qui non si limiti alla qualificazione in champions…
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speriamo non abbia gufato il tifoso
anvedi Carina stava pure dentro al caffè di Gasperini, ormai sti giornalai stanno dappertutto. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.