Napoli, Conte lascia: decisione comunicata un mese fa a De Laurentiis

Antonio Conte è pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione. La notizia arriva da Fabrizio Romano, secondo cui l’allenatore avrebbe già comunicato la propria decisione al presidente Aurelio De Laurentiis circa un mese fa.

Il rapporto tra il tecnico e il club azzurro sarebbe dunque destinato a concludersi dopo una sola stagione, senza particolari tensioni dal punto di vista contrattuale. Sempre secondo Fabrizio Romano, infatti, Conte non percepirà alcuna buonuscita né saranno previste penali o clausole rescissorie.

L’allenatore avrebbe scelto di separarsi dal Napoli rinunciando anche agli aspetti economici legati all’uscita anticipata dal contratto. Al momento, inoltre, Conte non avrebbe ancora raggiunto accordi con altri club in vista della prossima stagione. Una situazione che inevitabilmente alimenterà nuove indiscrezioni sul suo futuro nelle prossime settimane.

Per il Napoli si apre quindi una fase molto delicata, con la società chiamata ora a individuare il nuovo allenatore per il prossimo progetto tecnico.

Fonte: Fabrizio Romano