FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 19 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ds: in corsa D’Amico, Sogliano, Tognozzi e Giaretta

Apertissima la corsa per il ruolo di direttore sportivo: restano in lizza i nomi di Tony D’Amico, Sean Sogliano, Matteo Tognozzi e Cristiano Giaretta. Nei prossimi giorni arriverà la risposta definitiva. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Da San Siro al derby vinto: Roma rinata in 50 giorni

In meno di due mesi la Roma è passata dal crollo di San Siro al quarto posto solitario che oggi vale la Champions League. Dopo l’addio a Ranieri, il gruppo si è compattato attorno a Gasperini, autore di una rimonta costruita con 5 vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. “Bisogna crederci fino alla fine”, è stato il mantra del tecnico giallorosso. (Leggo)

Ore 7:00 – Emergenza Roma verso Verona

La Roma prepara la sfida Champions contro il Verona con diverse assenze pesanti. Sicuri forfait Wesley, squalificato, e Ndicka, che ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro rimediata nel derby. Restano da valutare anche Pellegrini e Koné. In difesa Gasperini valuta Ghilardi o Ziolkowski, mentre El Aynaoui è pronto in caso di forfait del francese. Venturino, infine, è alle prese con un’infiammazione al ginocchio. (La Gazzetta dello Sport)

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