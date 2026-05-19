FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
191

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 19 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ds: in corsa D’Amico, Sogliano, Tognozzi e Giaretta

Apertissima la corsa per il ruolo di direttore sportivo: restano in lizza i nomi di Tony D’Amico, Sean Sogliano, Matteo Tognozzi e Cristiano Giaretta. Nei prossimi giorni arriverà la risposta definitiva. (Il Tempo)

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, torna di moda Scamacca: primi contatti col giocatore

Ore 8:00 – Da San Siro al derby vinto: Roma rinata in 50 giorni

In meno di due mesi la Roma è passata dal crollo di San Siro al quarto posto solitario che oggi vale la Champions League. Dopo l’addio a Ranieri, il gruppo si è compattato attorno a Gasperini, autore di una rimonta costruita con 5 vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. “Bisogna crederci fino alla fine”, è stato il mantra del tecnico giallorosso. (Leggo)

Ore 7:00 – Emergenza Roma verso Verona

La Roma prepara la sfida Champions contro il Verona con diverse assenze pesanti. Sicuri forfait Wesley, squalificato, e Ndicka, che ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro rimediata nel derby. Restano da valutare anche Pellegrini e Koné. In difesa Gasperini valuta Ghilardi o Ziolkowski, mentre El Aynaoui è pronto in caso di forfait del francese. Venturino, infine, è alle prese con un’infiammazione al ginocchio. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteRoma, il quarto posto cambia tutto: strategie e mercato, il nuovo piano

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome