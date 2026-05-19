Roma, ds tra D’Amico e Sogliano: scelta vicina

La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo. Dopo il quasi definitivo tramonto della pista che portava a Giovanni Manna, il casting giallorosso sembra essersi ormai ristretto a due nomi: Tony D’Amico e Sean Sogliano.

Sono loro, secondo quanto filtra da Trigoria, i candidati rimasti in pole position per raccogliere l’eredità di Frederic Massara e guidare la nuova area sportiva romanista accanto a Gian Piero Gasperini. Non è un caso che si tratti proprio dei profili segnalati dal tecnico fin dall’inizio del percorso insieme al nome di Manna. Gasperini vuole infatti lavorare con dirigenti che conoscono già il suo calcio, il suo carattere e le sue esigenze sul mercato.

In questi giorni romani Ryan Friedkin starebbe concentrando gran parte del proprio lavoro proprio sulla scelta del nuovo ds. L’obiettivo del vicepresidente sarebbe quello di lasciare Trigoria con la decisione praticamente definita. Tony D’Amico resta uno dei profili più apprezzati. Con Gasperini ha già condiviso l’esperienza all’Atalanta dal 2022 fino alla scorsa estate e tra i due esiste una sintonia consolidata, nonostante a Bergamo si racconti anche di qualche divergenza avuta nel corso degli anni. Situazioni comunque considerate normali lavorando accanto a un allenatore dal carattere forte e molto esigente come Gasperini.

L’alternativa concreta è Sean Sogliano, appena retrocesso con il Verona ma ritenuto un dirigente molto stimato nell’ambiente. La Roma lo avrebbe contattato nei giorni scorsi e il dirigente considererebbe particolarmente affascinante la possibilità di approdare nella Capitale. Anche Sogliano, tra l’altro, conosce già Gasperini: i due avevano lavorato insieme al Genoa negli ultimi sei mesi dell’esperienza rossoblù del tecnico, tra il dicembre 2015 e il giugno 2016.

Al momento sono loro due i grandi favoriti per il ruolo di futuro direttore sportivo giallorosso. La sensazione è che la scelta definitiva possa arrivare molto presto, forse addirittura nelle prossime ore, per poi essere ufficializzata subito dopo Verona-Roma e la conclusione della stagione.

Fonte: Gazzetta.it