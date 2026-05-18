FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 18 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Champions, l’ultima giornata di domenica sera
La corsa Champions si deciderà all’ultima giornata: Roma e Milan guidano a quota 70 punti, inseguite da Juventus e Como a 68. Tutte e quattro le squadre scenderanno in campo domenica alle 20:45, oggi ci sarà l’ufficialità. I giallorossi saranno impegnati a Verona, mentre il Milan ospiterà il Cagliari; la Juve farà visita al Torino e il Como affronterà la Cremonese in trasferta. (Corriere della Sera)
Ore 8:45 – Massucci: “La Roma doveva sostenere le autorità”
Il questore di Roma Roberto Massucci ha promosso il piano sicurezza del derby, sottolineando l’assenza di incidenti nonostante la contemporaneità con gli Internazionali. Nell’intervista al quotidiano, però, non è mancata una critica alla Roma: “Doveva sostenere le decisioni delle autorità e tutelare tutti i tifosi, non solo gli ultras”. Massucci ha definito “altissimo” il livello di conflittualità attorno alla partita e ha aggiunto: “Nei rapporti tra club e tifosi c’è qualcosa da rivedere, la Roma non è immune da questo”. (La Repubblica)
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IN AGGIORNAMENTO…
io sono in silenzio religioso fino a Domenica notte,
non voglio commentare nè dire nulla,
solo testa bassa e pedalare.
Nel frattempo, il traffico verso Ariccia è tornato regolare dopo gli ingorghi di ieri che voi sappiate?
Questo non ha capito che se i tifosi restavano fuori succedeva er kasino…
lasciate stare.i tifosi della Roma e la Roma…..il questore dovrebbe pensare a cose più serie visto la criminalità diffusa su tutta Roma e invece si accanisce con la Roma e con i suoi meravigliosi ultras. La Roma ha chiesto solo quello che gli spettava al fianco dei suoi tifosi non solo ultras.
Prendere atto della nostra forza con i rientri… Dovbik entra e prende un palo! Ciò signica che a Verona ci andiamo per vincere e confermarci… basta co patemi d’ animo, “quanno crescemo?” DAJE! 💛❤️
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.