Ultime da Trigoria: lesione di secondo grado per Ndicka. Konè tenta il recupero per Verona

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria di Trigoria dopo il derby vinto contro la Lazio. La notizia peggiore riguarda Evan Ndicka, costretto a lasciare il campo durante la stracittadina e ora ufficialmente fermato da una lesione muscolare.
Gli esami svolti dal difensore ivoriano hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Una diagnosi pesante che rende praticamente impossibile il suo recupero per l’ultima giornata di campionato contro il Verona.
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Da monitorare anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso continua a convivere con una sofferenza infiammatoria sulla cicatrice del bicipite femorale destro. La sua situazione verrà valutata giorno dopo giorno nel corso della settimana per capire se potrà almeno tornare a disposizione per la trasferta del Bentegodi.
Situazione meno preoccupante invece per Manu Koné. Il centrocampista francese, assente nel derby, è alle prese con un sovraccarico funzionale. Anche in questo caso la Roma procederà con controlli quotidiani per valutare l’evoluzione del problema e tentare il recupero in vista dell’ultima decisiva gara della stagione.
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Redazione Giallorossi.net
Eh ma quelle , le altre , tengono gli infortunati, sono stati sfortunati..gne gne.
Ultima di campionato
assenti sicuri
Ndicka, Wesley Ferguson
Assenti probabili Pellegrini , Kone’
Ci pensa Rensch, in questo momento è il nostro Jolly
ma cosa ha fatto Wesley per essere espulso? xk nessuno dice niente?
ieri l’Inter , in clima di festa, ha concesso un punto ad un gruppo di ragazzi scesi in B giusto per dare loro un po’ di morale. non fa testo. Verona, come Bergamo, ci odia.
sarà dura per questo. perché altrimenti se fosse solo Verona squadra, la lazio di ieri era il Barcellona a confronto.
Comunque,il recupero di Kone’ già sarebbe molto. Mi sembra di ricordare che in una circostanza abbiamo giocato con i due ” ragazzi” centrali e non se la sono cavata male.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.