Lotito: “I tifosi non sanno aspettare, lavoro per rendere immortale la Lazio”

Claudio Lotito rompe il silenzio dopo il derby perso contro la Roma e lo fa con dichiarazioni durissime rivolte all’ambiente biancoceleste. A margine della finale degli Internazionali di tennis e a pochi minuti dalla sconfitta per 2-0 contro i giallorossi, il presidente della Lazio ha parlato ai microfoni di SportMediaset, analizzando una stagione estremamente complicata tra delusioni sportive, contestazione e prospettive future.

Il numero uno biancoceleste si è soffermato subito sull’assenza della Curva Nord durante il derby, scegliendo parole molto nette nei confronti della tifoseria: “Non avere i tifosi non è positivo, ma di fronte a posizioni strumentali si fa di necessità virtù. Purtroppo i tifosi seguono interessi passionali, non hanno la capacità di aspettare”.

Lotito ha poi rivendicato il lavoro svolto negli anni alla guida della società: “Quando presi la società era fallita, oggi lavoriamo per renderla immortale attraverso la realizzazione dello stadio. Questo la renderà autonoma da chiunque, anche da me”.

Secondo il presidente laziale, il vero salto economico arriverà però nei prossimi anni: “Dal 30 novembre 2027 la Lazio cesserà di pagare 550 milioni di debiti. Avrà una cassa maggiore per nuovi investimenti e per essere competitiva. Tutti devono remare dalla stessa parte, quando si crea scollamento è difficile raggiungere gli obiettivi”.

Lotito ha poi parlato anche della posizione di Maurizio Sarri, reduce da settimane molto difficili e da dichiarazioni pesanti sul caos legato al derby: “Sarri? L’abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, ha ancora due anni con l’idea di ringiovanire la squadra”. Subito dopo però è arrivato anche un messaggio chiarissimo rivolto allo spogliatoio: “Poi ho imparato che nella vita tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori”.

Infine il presidente biancoceleste ha tracciato un bilancio amaro della stagione appena vissuta: “Abbiamo vinto sei trofei sotto la mia gestione. Ora non ci siamo qualificati in Europa per il secondo anno di fila, ma quest’anno siamo arrivati in finale di Coppa. È stata una stagione assurda, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile: una miriade di infortuni e mille episodi sfortunati hanno condizionato i risultati. Spero di averla messa alle spalle per ripartire con entusiasmo”.