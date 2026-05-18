Serie A: Verona-Roma si giocherà domenica alle 20:45

Adesso è ufficiale. La Lega Serie A ha comunicato il programma della 38esima e ultima giornata di campionato, che si giocherà tra il 22 e il 24 maggio e deciderà definitivamente anche la corsa Champions.

La Roma sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona in una partita che può valere una stagione intera. I giallorossi, dopo il sorpasso completato nel derby contro la Lazio, sono infatti padroni del proprio destino: in caso di vittoria al Bentegodi arriverebbe la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

La sfida contro il Verona si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Nello stesso orario scenderanno in campo anche le altre squadre ancora coinvolte nella corsa Champions, così da garantire la contemporaneità negli ultimi decisivi novanta minuti della stagione.

38ª giornata

Venerdì 22 maggio – 20:45

Fiorentina – Atalanta

Sabato 23 maggio – 18:00

Bologna – Inter

Sabato 23 maggio – 20:45

Lazio – Pisa

Domenica 24 maggio – 15:00

Parma – Sassuolo

Domenica 24 maggio – 18:00

Napoli – Udinese

Domenica 24 maggio – 20:45

Cremonese – Como

⁠Lecce – Genoa

⁠Milan – Cagliari

⁠Torino – Juventus

⁠Verona – Roma

Fonte: legaseriea.it