Per l’ultima a Verona è di nuovo emergenza: out Ndicka e Wesley, dubbio Konè

La Roma si gode il derby e il quarto posto, ma a Trigoria è già tempo di pensare all’ultima decisiva sfida contro il Verona. Da domani Gian Piero Gasperini guiderà l’ultima settimana di allenamenti della stagione con diversi nodi ancora da sciogliere sul fronte infermeria.

La situazione che preoccupa maggiormente riguarda Evan Ndicka. Il difensore ivoriano è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo del derby per un problema al flessore, uscendo visibilmente dolorante e con sensazioni che non sembrano particolarmente positive.

Anche in ottica Mondiale, difficilmente il centrale verrà rischiato nella trasferta del Bentegodi, soprattutto considerando l’importanza fisica del giocatore e la delicatezza del problema muscolare. Restano poi da valutare le condizioni di Manu Koné e Lorenzo Pellegrini, entrambi assenti anche dalla panchina contro la Lazio.

Il centrocampista francese aveva accusato un problema muscolare durante la rifinitura pre-derby ed era stato costretto a dare forfait all’ultimo momento. Gasperini proverà comunque a recuperarlo nei prossimi giorni vista l’importanza della partita. Situazione diversa invece per Pellegrini. Il numero 7 era tornato ad allenarsi in gruppo già da mercoledì scorso, ma non aveva ancora ritrovato le sensazioni giuste per essere convocato contro la Lazio. Un’ulteriore settimana di lavoro potrebbe però permettergli di tornare almeno a disposizione per l’ultima giornata.

Chi invece sicuramente non ci sarà a Verona è Wesley. Il brasiliano è stato espulso nel finale del derby dopo il parapiglia con Rovella e sarà costretto a saltare il match per squalifica. La Roma si prepara così agli ultimi novanta minuti della sua stagione con diverse assenze pesanti e un solo obiettivo: completare l’opera e trasformare il sogno Champions in realtà.

Fonte: Il Tempo