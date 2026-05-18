Ryan Friedkin, il discorso alla squadra prima del derby: “Serve un ultimo sforzo”

Ryan Friedkin sempre più dentro la Roma. Non soltanto nelle strategie societarie e di mercato, ma anche nella vita quotidiana della squadra. È questo il segnale forte emerso nelle ultime ore e raccontato oggi dal Corriere della Sera, all’interno di un rapporto con Gian Piero Gasperini che sembra diventare ogni giorno più stretto.

Sabato, alla vigilia del derby, il tecnico giallorosso aveva lanciato un messaggio molto chiaro in conferenza stampa, sottolineando quanto ritenesse importante la vicinanza della proprietà alla squadra e allo spogliatoio. “Mi auguro che Ryan abbia anche un rapporto di conoscenza con i giocatori”, aveva detto Gasperini.

Detto, fatto. Il vicepresidente giallorosso ha infatti seguito la squadra da vicino per tutta la giornata del derby, viaggiando insieme al gruppo dal ritiro di Trigoria fino allo stadio Olimpico e vivendo accanto ai giocatori l’atmosfera della stracittadina e il calore dei tifosi romanisti.

Ma non è tutto. Secondo il Corriere della Sera, una volta arrivato all’Olimpico Ryan Friedkin avrebbe preso la parola direttamente nello spogliatoio, subito prima del discorso motivazionale di Gasperini. Alla squadra avrebbe rivolto un messaggio semplice ma molto diretto: “Ci tengo a ringraziarvi per il grande lavoro svolto durante questa stagione. Si tratta di fare un ultimo sforzo, non molliamo la presa adesso”.

Un gesto molto apprezzato sia dal tecnico che dallo spogliatoio e che conferma il crescente coinvolgimento operativo del vicepresidente nella costruzione della nuova Roma.

Adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sul mercato e sulle prossime decisioni societarie. Gasperini si aspetta risposte concrete anche sul piano tecnico dopo quelle ricevute sul fronte della gestione interna e del supporto quotidiano. Le prossime settimane saranno decisive soprattutto per i rinnovi di Paulo Dybala e Zeki Çelik, mentre quello di Lorenzo Pellegrini dovrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato. Resta poi da sciogliere il nodo legato al nuovo direttore sportivo, altra scelta considerata fondamentale nella programmazione futura del club.

Fonte: Corriere della Sera